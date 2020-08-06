Cemal Enginyurt: Meral Akşener kongreyi kazanmıştı, ben iptal ettirdim

Gazeteci Hadi Özışık’ın YouTube kanalında yayınlanan “Perde Arkası” programına konuk olan Cemal Enginyurt, Bahçeli’nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik “eve dön” çağrısını doğru bulmadığını söyledi.
Cemal Enginyurt, “Bu çağrıyı doğru bulmadım. O zaman ben bu kadar mücadeleyi niye yaptım. Silahlar patladı, yumruklar konuştu, hakaretler havada uçuştu” dedi.
Enginyurt'un "Meral Akşener 19 Haziran’da kongreyi 755 imzayla kazandığında ben mahkemeye verdim Milliyetçi Hareket Partisi’ni ve ben iptal ettirdim kazandıkları kongreyi." sözleri sosyal medyada olay olurken "Cemal Enginyurt" başlığı Trend Topic oldu.
Enginyurt'un dikkat çeken açıklamaları şöyle;
Sayın Akşener’le ilgili FETÖ’cü denildi, bölücü denildi, yıkıcı denildi, siyasi ayağı araştırılsın, Yurtta Sulh Konseyi diyenler sorgulansın denildi, her şey söylendi Sayın Akşener için… Hayatının 41 yılını bu davaya vermiş Cemal Enginyurt’u Tarım Bakanı’nı eleştirdi diye, fındığa sahip çıktı diye attınız evden, Meral Akşener’i eve davet ettiniz! Olmuyor. Ben olsam etmezdim ama sayın genel başkanın takdiri. Ben yorumu ülkücülere, Türk milliyetçilerine bırakıyorum.
Meral Akşener 19 Haziran’da kongreyi 755 imzayla kazandığında ben mahkemeye verdim Milliyetçi Hareket Partisi’ni ve ben iptal ettirdim kazandıkları kongreyi. Ben iptal ettirdim; kazanmıştı. Kazandıkları kongreyi iptal ettirdik.”
“Bakın MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın… Biz yönetime adam yazarken ‘şu İYİ Parti’yi paylaşmış, şu Meral Akşener’le resim paylaşmış’ diye yönetime yazdığımız adamları almıyordu bir dönem. Şimdi aynı Semih Yalçın, Meral Akşener’i karşılayan, Meral Akşener’e konvoy yapan, Meral Akşener’in bayrağını asanları partiye il başkanı yapıyor, ilçe başkanı yapıyor… O zaman derdiniz neydi kardeşim? Bizi mi milletle kötü ettiniz? Bizi mi millete saldırtıp köyün delisi yaptınız bizi!
Cemal Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi "Fındık üreticisine ihanet etmiştir" diyerek eleştirmesi sonrası 30 Temmuz'da MHP'den ihraç edilmişti.