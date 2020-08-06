Cemal Enginyurt: Meral Akşener kongreyi kazanmıştı, ben iptal ettirdim

Gazeteci Hadi Özışık’ın YouTube kanalında yayınlanan “Perde Arkası” programına konuk olan Cemal Enginyurt, Bahçeli’nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik “eve dön” çağrısını doğru bulmadığını söyledi.

Cemal Enginyurt, “Bu çağrıyı doğru bulmadım. O zaman ben bu kadar mücadeleyi niye yaptım. Silahlar patladı, yumruklar konuştu, hakaretler havada uçuştu” dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Enginyurt'un "Meral Akşener 19 Haziran’da kongreyi 755 imzayla kazandığında ben mahkemeye verdim Milliyetçi Hareket Partisi’ni ve ben iptal ettirdim kazandıkları kongreyi." sözleri sosyal medyada olay olurken "Cemal Enginyurt" başlığı Trend Topic oldu.

Enginyurt'un dikkat çeken açıklamaları şöyle;

Sayın Akşener’le ilgili FETÖ’cü denildi, bölücü denildi, yıkıcı denildi, siyasi ayağı araştırılsın, Yurtta Sulh Konseyi diyenler sorgulansın denildi, her şey söylendi Sayın Akşener için… Hayatının 41 yılını bu davaya vermiş Cemal Enginyurt’u Tarım Bakanı’nı eleştirdi diye, fındığa sahip çıktı diye attınız evden, Meral Akşener’i eve davet ettiniz! Olmuyor. Ben olsam etmezdim ama sayın genel başkanın takdiri. Ben yorumu ülkücülere, Türk milliyetçilerine bırakıyorum.