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Cemal Enginyurt: MHP'den ibretiâlem olsun diye ihraç edildim

24.12.2020 23:04 | Son Güncelleme:
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Cemal Enginyurt: MHP'den ibretiâlem olsun diye ihraç edildim

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle Demokrat Parti'ye katılan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "MHP'den ibretiâlem olsun diye ihraç edildim" dedi. Enginyurt "Erdoğan sizin için ne ifade ediyor?" sorusuna "Onu kıskanıyorum" yanıtını verdi.

MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye katılan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Jülide Ateş'in sunduğu 40 programına konuk oldu.

İşte Enginyurt'un sorulara verdiği yanıtlar:

"Devlet Bahçeli, Cemal Enginyurt'tan kim ve ne uğruna vazgeçti?"

Cumhur İttifakı'yla ilgili hiçbir zaman sayın Cumhurbaşkanı'na ve ittifaka karşı kötü bir şey demedim. Ben Ordululara Cumhurbaşkanı için Erdoğan'ı ama milletvekili için beni seçin dedim. Benim oy aldığım kesimin büyük kısmı AK Parti'li. Biz Tarım Bakanı'na bir kötü bir şey demedik. Eminim ki ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ne de Tarım Bakanı Pakdemirli benim gitmemi istemedi. Sayın Bahçeli'nin etrafındakiler benim Cumhur İttifakı'na zarar vereceğimi düşündüğü için öyle yansıttılar. Sayın Bahçeli Cumhur İttifakın'a AK Parti'lilerden daha çok bağlı.

"Devlet Bahçeli'nin Genel Başkanlığı için verdiğiniz mücadeleden pişman mısınız?"

Birçok kavga ile mahkemelik olarak sayın Bahçeli için mücadele ettim. Pişman değilim. Kendisinin doğru kişi olduğunu düşündüğüm için bu mücadeleyi verdim.

"Neden Devlet Bahçeli'nin yerine Alparslan Türkeş'in fotoğrafını koydu?"

MHP beni ihraç edince haklı olarak Türkeş'in başbuğu ve kurucumuz olan birinin resmini indiremem. 82 bin oy alıp Orduluları temsil eden biriyim. Elma şekeri elinden alınmış çocuk değilim ki ben. Bir kenarda bekleyemezdim.

"İBRETİALEM OLSUN DİYE MHP'DEN İHRAÇ EDİLDİM"

"Cemal Enginyurt ibretiâlem olsun diye mi MHP'den ihraç edildi?"

"İbretiâlem olsun diye MHP'den ihraç edildim. Bahçeli, Enginyurt'u çok sevmesine rağmen ona bunu yaptı" görüşüyle atıldım. Benim Zekariye Öz'ü kaçırdığımı söylediler. Zekeriya Öz bu ülkeden kaçmadı ki. Elinde pasaportla gitti.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I KISKANIYORUM"

Recep Tayyip Erdoğan sizin için ne ifade ediyor?

Recep Tayyip Erdoğan'ı kıskanıyorum. Heyecanı hala aynı. Birçok konuda eleştirmeme rağmen Başkanlık için tek kişidir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlık iddiası olan tek liderdir. Diğerlerine iktidarı versen 350 km hızla kaçarlar.

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