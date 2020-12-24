Cemal Enginyurt: MHP'den ibretiâlem olsun diye ihraç edildim

MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye katılan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Jülide Ateş'in sunduğu 40 programına konuk oldu.

İşte Enginyurt'un sorulara verdiği yanıtlar:

"Devlet Bahçeli, Cemal Enginyurt'tan kim ve ne uğruna vazgeçti?"

Cumhur İttifakı'yla ilgili hiçbir zaman sayın Cumhurbaşkanı'na ve ittifaka karşı kötü bir şey demedim. Ben Ordululara Cumhurbaşkanı için Erdoğan'ı ama milletvekili için beni seçin dedim. Benim oy aldığım kesimin büyük kısmı AK Parti'li. Biz Tarım Bakanı'na bir kötü bir şey demedik. Eminim ki ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ne de Tarım Bakanı Pakdemirli benim gitmemi istemedi. Sayın Bahçeli'nin etrafındakiler benim Cumhur İttifakı'na zarar vereceğimi düşündüğü için öyle yansıttılar. Sayın Bahçeli Cumhur İttifakın'a AK Parti'lilerden daha çok bağlı.

"Devlet Bahçeli'nin Genel Başkanlığı için verdiğiniz mücadeleden pişman mısınız?"

Birçok kavga ile mahkemelik olarak sayın Bahçeli için mücadele ettim. Pişman değilim. Kendisinin doğru kişi olduğunu düşündüğüm için bu mücadeleyi verdim.