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Cemal Enginyurt stüdyoyu inletti: Mahkeme kararı çileden çıkarttı! "Hesabını sormazsam Allah canımı alsın"

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
08.01.2025 09:54
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İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt canlı yayında yeri göğü inletti. Enginyurt, kendisine küfreden şahıs ve ardından kendisi hakkında verilen mahkeme kararından söz ederken celallendi, kendini tutamayıp adeta çılgına döndü. Enginyurt'un çileden çıktığı anlar geniş yankı uyandırdı.

Cemal Enginyurt stüdyoyu inletti: Mahkeme kararı çileden çıkarttı! "Hesabını sormazsam Allah canımı alsın"

Mahkeme kararına ve hakime bağıra çağıra isyan eden Cemal Enginyurt'un sesi titredi, "Yazıklar olsun adaletinize! Zoruma gitti, böyle bir şey var mı" diyerek veryansın etti. Enginyurt'un stüdyoyu inleten hararetli sitemi sosyal medyada gündem oldu.

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"ADAM BANA ŞEREFSİZ DEMİŞ, ANAMA KÜFRETMİŞ, HAKİM BERAAT VERMİŞ"

Son günlerde Ankara kulislerinde CHP'ye katılacağı gündemde olan bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Sözcü TV canlı yayınında Ordu mahkemesinde başından geçen mahkeme sürecinden söz açtı. Bir şahsın kendisine ve annesine X'ten (Twitter) küfrettiğini söyleyen Enginyurt mahkeme kararını ve isyanını şöyle dile getirdi:

"Adam bana ‘şerefsiz’ demiş, anama küfretmiş, bilmem ne çocuğu demiş, şerefsizliğin en alasını yapmış. Hakim suç sabit bulunmadığından sanığın beraatine karar vermiş.

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HAKİME SESLENDİ: HANGİ VİCDANLA BERAAT KARARI VERDİN?

Ben de bana hakaret eden birine ‘Kudurdun mu it’ dedim diye savcı Meclis’e fezleke göndermiş. Adam bana Twitter’da hakaret ediyor, ben de ‘Kudurdun mu it’ yazmışım. Benim anama, namusuma, şerefime küfrediyor. Ordu hakimi, hangi vicdanla beraat kararı verdin? Adaletiniz bu mu sizin?

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"SANA BUNUN HESABINI SORMAZSAM ALLAH CANIMI ALSIN"

Yazıklar olsun adaletinize! İdam vermezseniz, zindanlara atmazsanız namertsiniz! Ordu hakimi, sana bunun hesabını sormazsam Allah canımı alsın! Anama, eşime küfreden birine nasıl beraat verdin utanmaz adam?

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"BU MU SİZİN ADALETİNİZ! ZORUMA GİTTİ"

Yeter artık, yeter! Recep Tayyip Erdoğan, duy sesimi! Anama küfredene beraat veriliyor. Bu mu sizin adaletiniz? Bizim anamızı düzde mi buldunuz? Zoruma gitti, böyle bir şey var mı ya!"

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ZAR ZOR YATIŞTI

Cemal Enginyurt'un öfkeden çılgına döndüğü bu anlarda moderatör Aslı Kurtuluş Mutlu ve İYİ Partili milletvekili Turhan Çömez de araya girmekte güçlük çekti. Bir süre sonra Çömez'in başından geçen bir olayı anlatmasıyla gerginlik dindi.

Anahtar Kelimeler:
Cemal Enginyurt mahkeme
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