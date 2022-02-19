Cemal Güzelci kimdir, aslen nereli? Cemal Güzelci ne iş yapıyor, kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Cemal Güzelci ünlü bir yatırım şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı'dır. İş insanı Cemal Güzelci'nin aynı zamanda eski Galatasaray'lı futbolcu Burak Yılmaz ile yakın arkadaş olduğu bilinmekte. Peki Cemal Güzelci kimdir?

CEMAL GÜZELCİ KİMDİR?

Cemal Güzelci, 47 yaşında bir iş insanıdır. Cemal Güzelci bir yatırım şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Güzelci, ünlü futbolcu Burak Yılmaz ile yakın arkadaştır ve Güzelci'nin futbola da ilgi duyduğu bilinmektedir.

Cemal Güzelci, Pertevniyal Lisesi'nden mezundur. 1992'den beri giyim sektöründe birçok kademede çalışan Güzelci, 2002 senesinde şu an yönetim kurulu başkanlığını yaptığı şirketin kurukuşunda bulunmuştur. Şirketin en büyük ortağı olarak bilinen ismin çok iyi derecede Rusça konuştuğu bilinmektedir.

CEMAL GÜZELCİ NE İŞ YAPIYOR?

Cemal Güzelci'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldığı ünlü şirket deri, tekstil, pazarlama dağıtım, yenilenebilir enerji gibi alanlarda faaliyet göstermekte. Aynı zamanda çok sayıda içecek firmasının da sahibi olan şirket, bütün bunlar haricinde bir yenilenebilir enerji firmasını da iştirakleri arasına almıştır. Şirket; deri, tekstil, pazarlama dağıtım, yenilenebilir enerji gibi çeşitli farklı alanlarda işlerle uğraşıyor.

CEMAL GÜZELCİ'NİN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Cema Güzelci'nin son olarak Hülya Avşar ile birliktelik yaşadığı iddia edildi.

