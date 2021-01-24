MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cemal Hünal'dan sonra Survivor'da bir diskalifiye daha! Survivor'dan kim diskalifiye oluyor?

Cemal Hünal'dan sonra Survivor'da bir diskalifiye daha! Survivor'dan kim diskalifiye oluyor?

24.01.2021 10:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cemal Hünal'dan sonra Survivor'da bir diskalifiye daha! Survivor'dan kim diskalifiye oluyor?

Survivor'da bir diskalifiye şoku daha yaşandı! Çağrı Atakan'ın kendini tutamadığı son bölümün ardından kim diskalifiye oluyor merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde Cemal Hünal diskalifiye olmuştu.

Survivor Türkiye'de heyecan dinmiyor! Gerilimlerin yaşandığı Survivor'da yeni bir diskalifiye fragmana yansıdı. Survivor fragmanı herkesi şoke etti.

Cemal Hünal'ın ardından bir isim daha diskalifiye oluyor. Herkes bu ismin kavgalarıyla dikkat çeken Survivor Çağrı mı olduğunu merak ederken Acun Ilıcalı'nın açıklaması başka bir yarışmacı olabileceğini işaret etti.

Survivor Çağrı Atakan sinirden deliye döndü! Survivor Çağrı kimdir, Çağrı diskalifiye olur mu?Survivor Çağrı Atakan sinirden deliye döndü! Survivor Çağrı kimdir, Çağrı diskalifiye olur mu?

Survivor 2021'in 12. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Heyecanla izlenen Survivor yeni bölüm fragmanında ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın sözleri merak uyandırdı. Ilıcalı'nın "Bana göre final adaylarından biri. Doktor Metin Kuş'un raporuna göre Survivor'a devam etme şansın yok" demesi ile yarışmacılar gözyaşlarına boğuluyor.

Peki, Survivor'da kim diskalifiye olacak? Survivor 2021'e kim veda edecek? Heyecanla izlenen Survivor yeni bölümü merak konusu oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soyduAdana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soydu
Kıyafeti sosyal medyanın diline düştüKıyafeti sosyal medyanın diline düştü
The Walking Dead komedisinden ilk bilgiler geldiThe Walking Dead komedisinden ilk bilgiler geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türk gemisine korsan saldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Türk gemisine korsan saldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

4'üncü kaptanın ses kaydı dehşete düşürdü

4'üncü kaptanın ses kaydı dehşete düşürdü

Karamollaoğlu'ndan çarpıcı açıklama: AK Parti ile ittifak yapılabilir

Karamollaoğlu'ndan çarpıcı açıklama: AK Parti ile ittifak yapılabilir

Komşusu fark eder etmez devriye gezen polislere haber verdi

Komşusu fark eder etmez devriye gezen polislere haber verdi

Eşiyle küvet videosunu paylaşınca olay oldu

Eşiyle küvet videosunu paylaşınca olay oldu

Sıla'ya eski eşi ve eski sevgilisinden peş peşe karşı atak

Sıla'ya eski eşi ve eski sevgilisinden peş peşe karşı atak

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sapıkça fantezileri ortaya çıkaran çıplak poz

Sapıkça fantezileri ortaya çıkaran çıplak poz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Zaman JLo'ya işlemiyor! Beyaz bikininin arkası olay!

Zaman JLo'ya işlemiyor! Beyaz bikininin arkası olay!

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Bikini altı neredeyse yok gibi!

Bikini altı neredeyse yok gibi!

Diğer Haberler

Bella Hadid'in üstsüz pozları olay oldu! Takipçileri dalga geçti

Öyle pozlar verdi ki... Sosyal medyayı salladı

Zuhal Topal'ın kıyafeti sosyal medyanın diline düştü

Kıyafeti sosyal medyanın diline düştü

Atilla Taş'ın Barış Murat Yağcı yorumu olay oldu

Ünlü isimden bomba yorum! 'Kalbini kırarım'

Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında gerilim artıyor! 'Tek derdim evladımın velayeti...'

'Tek derdim evladımın velayeti...'

Şeyma Subaşı aşka geldi! 'Melisa’dan sonraki ikinci her şeyim'

Aşka geldi! 'Melisa’dan sonraki ikinci her şeyim'

La Casa de Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero üstsüz pozlarıyla olay oldu

Tokyo üstsüz pozlarıyla olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.