Cemal Hünal'dan sonra Survivor'da bir diskalifiye daha! Survivor'dan kim diskalifiye oluyor?

Survivor Türkiye'de heyecan dinmiyor! Gerilimlerin yaşandığı Survivor'da yeni bir diskalifiye fragmana yansıdı. Survivor fragmanı herkesi şoke etti.

Cemal Hünal'ın ardından bir isim daha diskalifiye oluyor. Herkes bu ismin kavgalarıyla dikkat çeken Survivor Çağrı mı olduğunu merak ederken Acun Ilıcalı'nın açıklaması başka bir yarışmacı olabileceğini işaret etti.

Survivor 2021'in 12. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Heyecanla izlenen Survivor yeni bölüm fragmanında ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın sözleri merak uyandırdı. Ilıcalı'nın "Bana göre final adaylarından biri. Doktor Metin Kuş'un raporuna göre Survivor'a devam etme şansın yok" demesi ile yarışmacılar gözyaşlarına boğuluyor.

Peki, Survivor'da kim diskalifiye olacak? Survivor 2021'e kim veda edecek? Heyecanla izlenen Survivor yeni bölümü merak konusu oldu.

