New York Times (NYT) gazetesi yayın kurulu, "ABD Başkanı Donald Trump, Suudilerin kırmızı çizgiyi geçtiğini kabul etti, bunu onlara da söylemeli ve Suudi Veliaht Prens bile olsa Kaşıkçı cinayetinin sorumlularının hesap vermesini talep etmeli." açıklamasını yaptı.

NYT yayın kurulu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili dün ABD Başkanı Trump'ın değerlendirmelerinin ardından "Cemal Kaşıkçı adaleti hak ediyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Trump'ın Kaşıkçı konusunda dün yaptığı "Eğer çok büyük bir mucize olmazsa onun öldüğünü kabul ediyorum. Bu, gelen tüm istihbaratlara dayanıyor." ve "(Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması ve ölümünden Suudi Arabistan'ın sorumlu olması ihtimali) Bunun sonuçları ağır olur." açıklamalarının yer aldığı yazıda, şunlar kaydedildi:

"Başkan Trump, Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı konusundaki inkarlarına inanmayı bıraktığı için takdiri hak ediyor. Trump'ın bir sonraki işi, tek suçu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı eleştirmek olan ve Virginia'da yaşayan gönüllü sürgündeki bir Suudi gazeteciyi vahşice katledenlere uygun cezanın verilmesini sağlamak olmalı."