Cemal Kaşıkçı cinayeti

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, "Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamayı olaydan bir ay sonra değil bir gün sonra yapmış olması gerekirdi ama işin içinde Suudiler olduğu için bu yapılmadı." dedi.

Erozan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 1 Kasım Harf Devrimi ve saltanatın kaldırılışının yıl dönümlerini kutlayarak, "Şimdiki saltanatı da 31 Mart yerel seçimlerinde biz kaldıracağız." ifadesini kullandı.

Dün ÖTV ve KDV indirimlerinin açıklandığını anımsatan Erozan, bunu "neredeyse kalbi durmak üzere olan ekonomiye suni teneffüs" olarak nitelendirdiğini söyledi. Erozan, enflasyonun düşürülmeye çalışılarak, 1 Ocak'ta maaşlara yapılacak zamların kontrol altında tutulmak istendiğini öne sürdü.

Bursa'da geçen sene 8 liraya alınan ham zeytinin bu sene 4 liraya alınmaya başlandığını, ancak marketlerde yine de 30 liraya satıldığını belirten Erozan, "Aradaki fark kimlere gidiyor?" sorusunu yöneltti.

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklama yaptığını anımsatan Erozan, "Bu açıklamanın olaydan bir ay sonra değil bir gün sonra yapılmış olması gerekirdi ama işin içinde Suudiler olduğu için bu yapılmadı." görüşünü öne sürdü.