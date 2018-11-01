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Cemal Kaşıkçı cinayeti

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2018 14:52 | Son Güncelleme

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan: - "Savcılığın açıklamayı olaydan bir ay sonra değil bir gün sonra yapmış olması gerekirdi ama işin içinde Suudiler olduğu için bu yapılmadı"

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, "Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamayı olaydan bir ay sonra değil bir gün sonra yapmış olması gerekirdi ama işin içinde Suudiler olduğu için bu yapılmadı." dedi.

Erozan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 1 Kasım Harf Devrimi ve saltanatın kaldırılışının yıl dönümlerini kutlayarak, "Şimdiki saltanatı da 31 Mart yerel seçimlerinde biz kaldıracağız." ifadesini kullandı.

Dün ÖTV ve KDV indirimlerinin açıklandığını anımsatan Erozan, bunu "neredeyse kalbi durmak üzere olan ekonomiye suni teneffüs" olarak nitelendirdiğini söyledi. Erozan, enflasyonun düşürülmeye çalışılarak, 1 Ocak'ta maaşlara yapılacak zamların kontrol altında tutulmak istendiğini öne sürdü.

Bursa'da geçen sene 8 liraya alınan ham zeytinin bu sene 4 liraya alınmaya başlandığını, ancak marketlerde yine de 30 liraya satıldığını belirten Erozan, "Aradaki fark kimlere gidiyor?" sorusunu yöneltti.

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklama yaptığını anımsatan Erozan, "Bu açıklamanın olaydan bir ay sonra değil bir gün sonra yapılmış olması gerekirdi ama işin içinde Suudiler olduğu için bu yapılmadı." görüşünü öne sürdü.

"FETÖ'nün siyasi ayağıyla" ilgili verdikleri iki araştırma önergesinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmediğini aktaran Erozan, "Dün Genel Kurulda görüşülen 701 sayılı KHK'de FETÖ'nün siyasi ayağının AKP olduğu yazıyor. Silahlı kuvvetlerden yapılan ihraçlardaki sicil numaralarına bakıldığında, birçoğunun 2002'den sonra silahlı kuvvetlere girdiği görülüyor." diye konuştu.

Erozan, hükümetin Doğu Türkistan'daki soydaşlar konusunda neden sessiz kaldığını bilmek istediklerini de kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
açıklama Cemal Kaşıkçı İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan Savcılık

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