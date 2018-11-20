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Suudi iş adamlarından sosyal medyada Türkiye'yi boykot kampanyası

20.11.2018 18:52 | Son Güncelleme

Bir grup Suudi iş adamı, Türkiye'nin boykot edilmesi için sosyal medyada kampanya başlattı.

Suudi iş adamlarından sosyal medyada Türkiye'yi boykot kampanyası

Twitter'daki kampanya etiketiyle dünden itibaren saatler içinde on binlerce tweet atıldı. Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer Körfez ülkelerinden kullanıcılar da tartışmaya katıldı.

Türkiye'yi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine dahil etmeye çalışmakla suçlayan Twitter profilleri, bu tartışmada da boykota en fazla destek verenler oldu.

Bu kullanıcılar Türkiye'yi de İran gibi bir düşman olarak gördüklerini yazdı.

Suudi gazeteci Yahya Taleed de "Türkiye en az İran kadar düşmandır" diyenlerdendi.

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Twitter'da boykot çağrısı yapılan Türk ürünlerinin logoları da paylaşıldı.

Öte yandan bazı Twitter kullanıcıları ise turizm için Türkiye'ye gitmeme çağrısı yapan boykotçularla dalga geçti ve bunun anlamsızlığından bahsetti.

Bu kullanıcılar, Twitter'daki boykot paylaşımlarının arkasında bot hesaplar olduğunu öne sürdü.

Türkiye, Arap turistler arasında popüler bir ülke.

Fakat boykota destek veren hesaplar, turistlerin gitmemesi gerektiğini savunarak Türkiye'de Araplara yönelik saldırılar olduğu öne sürülen videolar paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Türkiye Boykot Kampanyası sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Keşke YUNAN kazansaydı diyen arap sever rabisciler acaba utanır mı
araplardan farklı birley beklenmez zaten..! Türk Milleti Kuran ve Arap ilişkisiden kurtulduğunda dini tam anlamıyla yaşayacak. yeterki arap kültürü ülkemizden defolsun. ne mutlu Tüküm diyene.
AYIDAN POST....ARAPTAN DOST OLMAZ.... BOŞUNA DEMEMİŞ ATALARIMIZ.... ÇOK HAKLILAR HEMDE ÇOK
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