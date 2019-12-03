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Cemal Kaşıkçı cinayeti Brüksel Basın Klubü'nde tartışıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 15:59 | Son Güncelleme

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: - "Cemal Kaşıkçı cinayeti bence modern dönemde işlenmiş insanlık dışı en büyük cinayet. Bunun bir şekilde insanları rahatsız etmeye devam etmesini istiyorum. Birilerinin uykularını kaçırması gerekiyor" - BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard: - "Uluslararası toplumu, Suudi Arabistan'ı cinayetten dolayı sorumlu tutma konusundaki isteksizliğinden dolayı kınıyorum"

BRÜKSEL (AA) - Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, "modern dönemde işlenmiş insanlık dışı en büyük cinayet" olan Cemal Kaşıkçı cinayetinin "birilerinin uykusunu kaçırması gerektiğini" söyledi.
Cengiz ve Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Brüksel Basın Kulübünde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Callamard'ın açıkladığı Kaşıkçı raporuna dayanan birçok delil olmasına rağmen uluslararası soruşturma olarak herhangi bir adım atılmadığını belirten Cengiz, "Konunun takipçisi olduğumu göstermek için bugün buradayım." dedi.
Cengiz, gazetecilere "Böyle bir cinayetten sonra kendinizi nasıl hissediyorsunuz?" sorusunu yönelterek, kendisinde Kaşıkçı cinayetinin şokunun etkisinin çok uzun süre devam ettiğini belirtti.
Cinayete ilişkin uluslararası soruşturma talep ettiklerini anımsatan Cengiz, "Cemal Kaşıkçı cinayeti bence modern dönemde işlenmiş insanlık dışı en büyük cinayet. Bunun bir şekilde insanları rahatsız etmeye devam etmesini istiyorum. Birilerinin uykularını kaçırması gerekiyor." diye konuştu.
- "Türkiye konuyu yakından takibe aldı"

Cengiz, Orta Doğu'daki süreci normalleştirmek adına Kaşıkçı cinayetinde sorumluların cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Dünyanın Suudi Arabistan'a çok güçlü mesajlar gönderdiğini belirten Cengiz, Riyad yönetiminin bu mesajı anlaması gerektiğini söyledi.

Cengiz, Türkiye'nin Kaşıkçı cinayeti sürecinde üzerine düşeni yaptığının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye konuyu yakından takibe aldı. Üst düzey yöneticiler nezdinde bu işi takip etti. Kısa süre içerisinde olayın ayrıntılarına ulaştı ve bunu dünya kamuoyuyla paylaştı. En önemli kısmı biraz buydu herhalde. Bir devletin yapması gereken siyasi ve diplomatik sorumluluğu yerine getirdi. Türkiye’nin ahlaki duruşunun dışında yaptığı şey, diğer alanlarda yaptıkları, oldukça normaldi. Burada asıl anormal olan Türkiye dışında hiçbir ülkenin hiçbir şey yapmaması."

- "Uluslararası toplumu kınıyorum"

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard, "Uluslararası toplumu, Suudi Arabistan'ı cinayetten dolayı sorumlu tutma konusundaki isteksizliğinden dolayı kınıyorum." diyerek, bunun "yeterince güçlü olan bir devletin gazeteci cinayeti, yanına kar kalabilir" mesajı verdiğini belirtti.

Uluslararası toplumun gazeteciler ve insan hakları savunucularının öldürülmesine ilişkin daha güçlü yaptırımlarla donanması gerektiğine işaret eden Callamard, "Küresel sistemde buna ilişkin bir açık var ve bunu doldurmamız gerekiyor. Kaşıkçı cinayetinde bunu gördük." dedi.

Callamard, ayrıca Suudi Arabistan'ın kesinlikle iş birliği yapmadığını ve sosyal medyada kendisine yönelik baskının arttığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Callamard hatice cengiz kaşıkçı

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