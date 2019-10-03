Cemal Kaşıkçı cinayeti - Gazeteci Rugman: Suudiler dinleme cihazlarını temizledi, Türk istihbaratı tekrar yerleştirdi

https://www.youtube.com/watch?v=nvaLEloFaRI&feature=youtu.be İngiliz Channel 4 kanalının dış haberler muhabiri Jonathan Rugman, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir kitap yayımladı. Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü. İngiltere'de Kaşıkçı'nın ölüm yıldönümü olan dün piyasaya çıkan "The Killing In the Consulate" (Konsolosluk'ta Cinayet) adını taşıyan kitapta, cinayet anına ve sonrasında yürütülen soruşturmaya dair bir dizi yeni bilgi yer alıyor. Bu bilgilerden birisi de Konsolosluk binasında dinleme cihazlarının aranması için cinayetten birkaç gün önce Suudi Arabistan'dan bir ekibin geldiği ancak bu ekip gittikten sonra Türk istihbaratının cihazları yeniden yerleştirdiği yönünde. BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Rugman, "Kitapla ilgili araştırma yaparken, Suudi Arabistan'ın dinleme cihazlarını temizlemesi için cinayetten birkaç gün önce bir ekip gönderdiğini öğrendim. Ancak Türkler hemen bu cihazları tekrar yerleştirdi. Dolayısıyla aslında suikast timi İstanbul'a geldiğinde, dinleme cihazlarının temizlendiğini düşünüyordu ve ayrıca her konsolosluk ve elçilikte bulunan ses geçirmeyen, dinlemeye karşı korunaklı odayı da kullanma ihtiyacı hissetmediler" dedi.

Rugman, Türk istihbaratının Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nu dinlemesinin "şaşırtıcı olmadığını" ancak bu dinlemenin gerçek zamanlı yapılmamasından dolayı bu kayıtlara ancak cinayet sonrası bakıldığı için cinayetin önlenemediğini düşündüğünü vurguladı. 'Ses kayıtlarının dökümü gerçekten şoke edici' 1990'ların başında BBC'nin Türkiye muhabirliğini de yapan Rugman, kitabında, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan alınan ses kayıtlarını dökümlerinin bazılarına da yer veriyor. Rugman, bu dökümleri Türkiye'den değil, başka bir kaynaktan aldığının da altını çizdi. BBC Türkçe'nin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Rugman, okuduğu ses kaydı dökümlerini "gerçekten şoke edici" olarak tanımladı ve bunların cinayetin önceden nasıl planlandığına dair çok önemli bir kanıt olduğunu aktardı. Rugman, "Beni en çok şoke eden diyaloglardan birisi de, bir ara suikast ekibinin bir parçası olan adli tıp uzmanı Doktor Salah el Tubeygi'ye gövde ve kalçanın bir çantaya sığıp sığmayacağı sorulduğunda verdiği 'Hayır, Cemal boyu uzun bir adam, at kadar kalçası var' şeklindeki yanıttı. Bu da cesedi parçalara ayırmayı en baştan planladıklarını gösteriyor. Kesinlikle çok korkunçtu" dedi.

İngiltere'nin en deneyimli dış haberler muhabirleri arasında yer alan Rugman, kitap için ses kaydı dökümlerini inceledi; İstanbul, Ankara ve Washington'a giderek konuyu yakından bilen birçok isimle mülakatlar yaptı. Kitapta, Kaşıkçı'nın son günlerinde yaptıklarının detayları, cinayet anı ve sonrasında yaşananlar detaylı bir şekilde anlatılıyor. Ayrıca, bu cinayetin daha geniş anlamda Suudi Arabistan-Türkiye-ABD ilişkilerine etkileri de inceleniyor. 'Prens Muhammed bağlantısını gösteren doğrudan kanıt yok' Jonathan Rugman, cinayetin nasıl yaşandığına dair çok sayıda kanıt olduğunu ancak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı doğrudan cinayete bağlayan parçanın halen eksik olduğunu söyledi. Rugman, "Dolaylı çok sayıda kanıt var. Ancak Veliaht Prens'in rolüyle ile ilgili en ciddi göstergelerden birisi Türk polisinin konsolosluk ve rezidansa girişine izin verilmeden önce birkaç hafta boyunca devam eden kapsamlı örtbas operasyonu. Buna ek olarak, suikast timini taşıyan iki uçağın diplomatik izni olması ve 15 kişilik ekipte yer alan iki kişinin diplomatik pasaport taşıması da diğer göstergeler. Ayrıca suikast timinin bazı üyeleri de Veliaht Prens'i korumakla görevli kraliyet biriminde görev yaptığı biliniyor" dedi.