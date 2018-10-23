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Cemal Kaşıkçı cinayeti için gelen infaz timinin görüntüleri ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 18:12 | Son Güncelleme

Cemal Kaşıkçı cinayeti için Türkiye'ye geldiği belirlenen 15 kişilik Suudi infaz timinin görüntüleri yayınlandı.

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

A Haber'in yayınladığı görüntülerde, Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili olduğu düşünülen 15 kişilik Suudi infaz timinin Türkiye'ye gelişi görülüyor.

Timde istihbarat subayları ve adli tıp uzmanlarının olduğu biliniyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan infaz timi

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