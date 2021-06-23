HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Cemal Kaşıkçı cinayeti: New York Times, Suudi gazeteciyi öldüren ekipten 4 kişinin ABD'de eğitim aldıklarını iddia etti

Cemal Kaşıkçı cinayeti: New York Times, Suudi gazeteciyi öldüren ekipten 4 kişinin ABD'de eğitim aldıklarını iddia etti

23.06.2021 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, 2018 yılının Ekim ayında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul'da öldüren ekipten dört kişinin, bir önceki yıl ABD'de eğitim aldıklarını iddia etti. Gazete, dört kişiye verilen milis eğitimiyle ilgili sözleşmenin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylandığını öne sürdü.

Cemal Kaşıkçı cinayeti: New York Times, Suudi gazeteciyi öldüren ekipten 4 kişinin ABD'de eğitim aldıklarını iddia etti

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, 2018 yılının Ekim ayında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul'da öldüren ekipten dört kişinin, bir önceki yıl ABD'de eğitim aldıklarını iddia etti. Gazete, dört kişiye verilen milis eğitimiyle ilgili sözleşmenin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylandığını öne sürdü.

NYT'ye göre eğitimi, özel sermaye fonu Cerberus Capital Management'a ait Tier 1 Group adlı şirket verdi.

Gazetedeki haberde, eğitimin savunma amaçlı olduğu ve Suudi liderlerin korunması için verildiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise haberle ilgili açıklamasında, Amerikan yasaları gereği bakanlığın medyada yayımlanan bu tip haberler ve iddialarla ilgili yorum yapamayacağını söyledi.

Ned Price, ABD'nin Suudi Arabistan'a yönelik politikasının, "hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygılı olunmasını öncelik verilmesine dayanacağını" belitti.

Suudi Arabistan ve Cerberus Capital Management ise haberle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

İstanbul'da öldürüldü

Amerikan Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı eleştiren çok sayıda yazı kaleme almıştı.

Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu

Şubat ayında yayımlanan Amerikan istihbarat raporunda, Muhammed bin Selman'ın, Kaşıkçı'nın yakalanmasına ya da öldürülmesine yönelik bir operasyona onay verdiği belirtilmişti.

Cerberus'un üst düzey yöneticisi Louis Bremer geçen yıl, ABD Kongresi üyelerinin sorularına verdiği yazılı yanıtta, şirketinin bazı Suudileri ABD'de eğittiğini kabul etmişti.

Ancak Trump yönetimi yazılı yanıtı Kongre'ye göndermediği için konu açıklık kazanmamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemi kilolarından kurtulma vakti geldi!Pandemi kilolarından kurtulma vakti geldi!
İlk kez görüldü! Duymada problem yaşayınca...İlk kez görüldü! Duymada problem yaşayınca...
Kanada vatandaşlık yemini metni değiştirildiKanada vatandaşlık yemini metni değiştirildi

En Çok Okunan Haberler

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım sözleri

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım sözleri

Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandı!

Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandı!

Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Tramvay durağında böyle bulundu! Görüntü İstanbul'dan

Tramvay durağında böyle bulundu! Görüntü İstanbul'dan

Bir saadet zinciri vurgunu daha! İki yılda topladıkları para dudak uçuklattı

Bir saadet zinciri vurgunu daha! İki yılda topladıkları para dudak uçuklattı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ağlayarak savunma yaptı

Ağlayarak savunma yaptı

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.