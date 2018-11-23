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Cemal Kaşıkçı cinayeti: Suudi Arabistan'a kim, ne kadar silah satıyor?

23.11.2018 14:00 | Son Güncelleme

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden sonra Suudi Arabistan'a silah satışını durduran ülkelerin sayısı artıyor.

Cemal Kaşıkçı cinayeti: Suudi Arabistan'a kim, ne kadar silah satıyor?

Almanya'nın ardından dün Danimarka ve Finlandiya da Suudi Arabistan'a silah satışlarını durduracağını açıkladı.

Bir dizi ülke, 2015'ten bu yana Yemen'de devam eden savaşa müdahil olmasıyla Suudi Arabistan'a silah ambargosu uygulamaya başlamıştı.

Birleşmiş Milletler, Riyad'ın bu ülkedeki hava saldırılarını "insan eliyle yaratılmış en büyük insani felaket" olarak nitelendiriyor.

2015 - 2017 döneminde Suudi Arabistan'a en çok silah ihracatı gerçekleştiren 10 ülke

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TRUMP: APTALLIK OLUR

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması çağrılarını reddediyor. Trump, "Bundan en fazla Rusya ve Çin yararlanır" diyerek silah satışını durdurmanın "aptallık" olacağını söylüyor.

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI'nin araştırmasına göre, son 10 yıl içinde Suudi Arabistan'a en fazla silah satan ülke ABD. Suudi Arabistan, silahlarının yüzde 61'ini ABD'den alıyor. ABD'yi İngiltere, Fransa, İspanya ve Almanya izliyor.

SIPRI'nin veritabanında, son dönemdeki artışa rağmen Çin'in Suudi Arabistan'a çok az silah sattığı görülüyor.

Son 15 yıldır Suudi Arabistan silah pazarına girme çabaları başarısızlıkla sonuçlandığı belirtilen Rusya ise veri tabanında yer almıyor.

Enstitü'nün verilerine göre ABD, geçen yıl Suudi Arabistan'a 3,4 milyar dolarlık silah sattı. İngiltere'nin ihracatı 436 milyon dolar, Fransa'nınki ise 27 milyon dolar oldu. Diğer ülkelerin toplam ihracatı 225 milyon dolar düzeyinde.

Yemen saldırılarından sonra dünya genelinde başlatılan ambargoya rağmen ABD'nin 2016 ve 2017'de bu ülkeye silah satışı yüzde 38 artı.

Aynı dönemde Almanya'nın silah satışı da 14 milyon dolardan 105 milyon dolara çıktı.

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suudia arabistan silah satışı Başkonsolosluk cinayet

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah'ın laneti sizin üzerinize olsun. O 7 milyar doları Filistine verseydiniz şimdiye kadar ne israil olurdu ne de başka bir batılı devlet, yazıkların yazıkları olsun. Amma Allah büyüktür yaşım 34 İnşAllah Allah ömür verir de petrolünüz biter ve sizin yıkılışınızı kendi gözümle görmüş olurum.
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