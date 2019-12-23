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Cemal Kaşıkçı cinayeti: Suudi Arabistan'da 5 kişiye idam cezası

23.12.2019 12:53 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da savcılık, geçen yıl Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişiye idam cezası verdi. 3 kişi de toplam 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cemal Kaşıkçı cinayeti: Suudi Arabistan'da 5 kişiye idam cezası

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili Suudi Arabistan'da görülen davada 5 kişi idam cezasına çarptırıldı.

Savcılık, davada yargılanan 3 kişiye de toplam 24 yıl hapis cezası verdi.

Cemal Kaşıkçı geçen yıl Ekim ayında evlilik belgeleri için girdiği başkonsoloslukta öldürülmüştü.

Davada yargılanan isimlerden biri de Suudi Kraliyet ailesinin eski danışmanlarından Saud el Kahtani'ydi.

El Kahtani herhangi bir suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldı.

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