HABER

Suudi Veliaht Prens testereyle protesto edildi

28.11.2018 16:03 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Arjantin'de Cuma günü başlayacak G-20 zirvesi öncesinde ziyaret ettiği Tunus'ta protestolarla karşılandı.

Suudi Veliaht Prens testereyle protesto edildi

Başkentteki gazeteciler sendikası binasına Veliaht Prensi, dev bir elektrikle testereyle resmeden dev bir pankart asıldı.

Suudi Arabistan vatandaşı Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmüş ve cesedinin parçalara ayrıldığı açıklanmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi, Kaşıkçı cinayeti emrinin Veliaht Prens Muhammed tarafından verildiği iddialarını reddetse de, Tunus'ta toplanan göstericiler, cinayetten dolayı Muhammed bin Selman'ı protesto etti.

'TUNUS'U KİRLETME'

Salı günü yüzlerce kişinin katıldığı, gençlik ve kadın hakları gruplarının düzenlediği gösteride "Katil Hoş Gelmedin", "Devrimci Tunus'u Kirletme" yazılı dövizler taşındı.

Guardian gazetesi, Suudi Arabistan'ın yakın müttefikleri Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'da sıcak karşılanan Prens'in bu ziyaretleriyle "G-20 zirvesinden önce imajını kurtarmaya" çalıştığını savundu.

Aralarında Tunus Gazeteciler Birliği'nin de bulunduğu onlarca sivil toplum kuruluşunun ortak bildirisinde Prens Muhammed'in ziyareti, "Tunus'a demokrasi ve ifade özgürlüğü getiren Arap Baharı ilkelerine bir saldırı" olarak nitelendi.

"Equality Now" (Eşitlik Şimdi) adlı gruptan Suad Abu Dayyeh adlı bir eylemci, "Araplar hükümetlerinin rehinesi durumunda. Prens Muhammed, Suudi Arabistan'daki kadın aktivistlere işkence ediyor, onları hapse atıyor. Tunusluların Prens'e karşı seslerini yükseltmesi sevindirici" dedi.

_104522316_tunus_02

Tunuslu yetkililer ise Suudi Arabistan'la Tunus arasındaki "tarihi ve kardeşliğe dayanan ilişkilere" gönderme yaparak "Prens'in iktidardan uzaklaştırılmasının Suudi Arabistan'ı istikrarsızlığa sürükleyeceğini ve bundan tüm bölgenin zarar göreceğini" söyledi.

Tunus, uzun bir süredir Suudi Arabistan'dan kalkınma yardımı alıyor.

Ancak Guardian, birçok Tunuslunun 2011'deki gösterilerden sonra devrilen Devlet Başkanı Zeynel bin Abidin'e sığınma hakkı veren ve iadesini reddeden Suudi Yönetimi'ne öfkeli olduğunu aktardı.

'LİDERLER EL SIKIŞMA OLASILIĞINDAN ENDİŞELİ'

Gazete, Suudi Prens'in G-20 zirvesine katılmasının beklendiğini ancak birçok liderin, "Prens'le birlikte halkın önüne çıkmaktan endişe ettiğini" öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Prens'e CIA'nin Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Prens'in verdiği yolundaki raporuna rağmen Prens'e destek belirttiğini belirten gazete, ancak İngiltere Başbakanı Theresa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi bazı liderlerin Suudi Arabistan'ın fiili lideriyle el sıkışıp poz verme olasılığından kaygılandığını yazdı.


Merakla baktıkları yerde korkunç bir manzara varMerakla baktıkları yerde korkunç bir manzara var
İngiltere Akın İpek'in iadesini reddettiİngiltere Akın İpek'in iadesini reddetti
Görmesi bile yetti! Ağzını açıp baktılar ve...Görmesi bile yetti! Ağzını açıp baktılar ve...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tunus veliaht prens Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

İlginizi Çekebilir

Resmen duyuruldu! Trump ile Erdoğan...

Resmen duyuruldu! Trump ile Erdoğan...

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı!

Karadeniz'de gerginlik! Ukrayna'dan flaş açıklama: Rusya savaş gemilerimize ateş açtı

FLAŞ! Rusya, Ukrayna'nın savaş gemilerini vurdu

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

Trump: İklim değişikliğine inanmıyorum, çünkü çok zekiyim

Trump: İklim değişikliğine inanmıyorum, çünkü çok zekiyim

Tayland'ın sıra dışı yüzen pazarları

Tayland'ın sıra dışı yüzen pazarları

Görmesi bile yetti! Ağzını açıp baktılar ve...

Görmesi bile yetti! Ağzını açıp baktılar ve...

Düğün fotoğrafçısı konuklardan biriyle seks yaptı, ağaca işerken gözaltına alındı

Düğün fotoğrafçısı konuklardan biriyle seks yaptı, ağaca işerken gözaltına alındı

Cam yığını işçilerin üzerine devrildi

İşçilerin dehşet anları kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.