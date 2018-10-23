Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni görüntüler! 1 gün sonra deliller yok edilmiş

Konsolosluk bahçesinden çok özel görüntülere ulaşıldı. Ulaşılan görüntülere göre cinayetten bir gün sonra konsolosluk bahçesinde Cemal Kaşıkçı cinayetinin delillerinin yok edildiği görünüyor.

Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim günü 04.06'da Atatürk Havalimanı'na Londra uçağı ile geldiği, pasaport kontrolden geçiş yaptığı görülüyor.

Kaynak: A Haber

