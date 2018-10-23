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Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni görüntüler! 1 gün sonra deliller yok edilmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 00:03 | Son Güncelleme

Gelen görüntülerine göre Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluk bahçesinin binasında Cemal Kaşıkçı cinayetinin delilleri yok edilmiş.

Konsolosluk bahçesinden çok özel görüntülere ulaşıldı. Ulaşılan görüntülere göre cinayetten bir gün sonra konsolosluk bahçesinde Cemal Kaşıkçı cinayetinin delillerinin yok edildiği görünüyor.

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Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim günü 04.06'da Atatürk Havalimanı'na Londra uçağı ile geldiği, pasaport kontrolden geçiş yaptığı görülüyor.

Kaynak: A Haber

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Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Delil cinayet delilleri

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