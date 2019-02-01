IHAAW103845-SIY/01-02-2019
- Cemal Kaşıkçı cinayetini araştırmak için Türkiye’ye gelen BM Özel Raportörü Agnes Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.
01.02.2019 10:38:45 TSI
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