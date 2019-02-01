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Cemal Kaşıkçı cinayetini araştırmak için Türkiye’ye gelen BM Özel Raportörü Agnes Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2019 10:45 | Son Güncelleme

IHAAW103845-SIY/01-02-2019 - Cemal Kaşıkçı cinayetini araştırmak için Türkiye’ye gelen BM Özel Raportörü Agnes Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ile görüştü. 01.02.2019 10:38:45 TSI NNNN

IHAAW103845-SIY/01-02-2019

- Cemal Kaşıkçı cinayetini araştırmak için Türkiye’ye gelen BM Özel Raportörü Agnes Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.

01.02.2019 10:38:45 TSI
NNNN

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