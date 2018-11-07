Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyenler belli oldu! Öldürülen sadece o değilmiş

Aynı kaynakların verdiği bilgiye göre bu ekibin başında Prens Muhammed bin Selman'ın sağ kolu Suud el Kahtani bulunuyordu.
Suudi yönetiminin tanınmış muhaliflerinden Dr. Saad el Fakih, bu ekip için "Ülke içindeki ve dışındaki muhalifleri öldürmekle görevliydiler" dedi.
Fakih, "Rejimin, tutuklayarak ortalığı yaygaraya vermek istemediği insanları öldürmek için görevlendirildiler" dedi.
BBC Arapça belgeseli ayrıca bu ekibin öldürdüğü tek ismin Kaşıkçı olmadığına dair iddialara da ulaştı.
Suudi yönetimi içincen gizli bir kaynak, Muhammed bin Selman'ın 'kara kutusu' olarak nitelendirilen Tümgeneral Ali el Kahtani'nin de dövülerek öldürüldüğünü söyledi.
Bu cinayeti de Muhammed bin Selman'ın sağ kolu olarak görülen Suud el Kahtani'nin liderliğindeki ekip gerçekleştirdi.
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