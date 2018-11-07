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Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyenler belli oldu! Öldürülen sadece o değilmiş

07.11.2018 19:06 | Son Güncelleme

BBC Arapça'ya konuşan kaynaklar, Cemal Kaşıkçı cinayetini 2018 yaz aylarında kurulan 50 kişilik 'Kaplan Takımı' adlı ekipten bir grubun işlediğini söyledi.

Aynı kaynakların verdiği bilgiye göre bu ekibin başında Prens Muhammed bin Selman'ın sağ kolu Suud el Kahtani bulunuyordu.

Suudi yönetiminin tanınmış muhaliflerinden Dr. Saad el Fakih, bu ekip için "Ülke içindeki ve dışındaki muhalifleri öldürmekle görevliydiler" dedi.

Fakih, "Rejimin, tutuklayarak ortalığı yaygaraya vermek istemediği insanları öldürmek için görevlendirildiler" dedi.

EKİBİN ÖLDÜRDÜĞÜ TEK İSİM KAŞIKÇI DEĞİL

BBC Arapça belgeseli ayrıca bu ekibin öldürdüğü tek ismin Kaşıkçı olmadığına dair iddialara da ulaştı.

Suudi yönetimi içincen gizli bir kaynak, Muhammed bin Selman'ın 'kara kutusu' olarak nitelendirilen Tümgeneral Ali el Kahtani'nin de dövülerek öldürüldüğünü söyledi.

Bu cinayeti de Muhammed bin Selman'ın sağ kolu olarak görülen Suud el Kahtani'nin liderliğindeki ekip gerçekleştirdi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sudiler geldi ülkemizde cinayet işledi bizim ülkeyi karıştırıp gittiler
Hımm anladım peki yarın dolar 6 lira olur nedense bizi pek bağlıyor bu haber
Ee tabi 50 kişilik özel Suudi arabistan bıçakcı takımı 25 kişi adamı kesmekten diğer 25’de kıyma yapmakta prof...
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