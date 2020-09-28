Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ikinci iddianame hazırlandı: Zanlılara yöneltilen suçlamalar neler?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı**, Suudi Arabistanlı muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da konsolosluk binasında öldürülmesi**yle ilgili olarak ikinci bir iddianame hazırladı.
Ek iddianame, davaya bakan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
İkinci iddianamede ikisi konsolosluk çalışanı altı firari şüpheli hakkında suçlamalar yer alıyor.
Cinayete karışmakla suçlanan zanlılardan muavin konsolos Sultan Yahya A ve ateşe Yasit Halit M'nin, "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan müebbet hapisleri isteniyor.
Diğer dört şüphelinin ise "cinayetten sonra suç delillerini ortadan kaldırma" suçlamasıyla beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ikinci iddianamedede, şüpheliler Ahmet Abdulaziz M, Khalid Yahya M, Muhammed İbrahim A ve Obaid Gazi A'nın cinayet sonrasında 10 ve 11 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul'a geldikleri belirtiliyor.
İddianameye göre bu kişilerin olay mahallindeki suç delillerini sildiler gizlediler, yok ettiler ve delilleri kararttıktan sonra İstanbul'dan ayrıldılar.
Ek iddianame ile 6 zanlının daha eklenmesi talep edilen ana davada ikisi azmettiricilikle suçlanan 20 sanık var ve tümü gıyaplarında yargılanıyor.
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nda görülen davaya Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de şikayetçi sıfatıyla katılıyor.
Bu davada Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi eylemiyle ilgili görevlendirme yapmak ve talimatı vermekle suçlanan sanıklar Ahmet Bin Muhammed El Asırı ve Saud Al Kahtani hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor.
Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan'a götürmek, kabul etmediği takdirde öldürmek üzere fikir birliği ve ortak suç işleme kararıyla hareket etmekle suçlanan, planlama ve iş bölümü yapan ve nihayetinde boğarak öldüren 18 sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor.
20 sanık hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı ve İnterpol Daire Başkanlığı üzerinden de kırmızı bülten kararları çıkartılarak, Suudi Arabistan Krallığı adli makamlarına iletilmek üzere iade talepnameleri düzenlenmişti.
İlk duruşması 3 Temmuz'da görülen ana davanın ikinci duruşması 24 Kasım'da görülecek.
Suudi Arabistan'da geçerli olan şeriat hükümleri uyarınca öldürülen kişinin ailesinin, cinayeti işleyen kişileri affetmesi durumunda idam cezaları hapis cezasına dönüştürülebiliyor. 59 yaşındaki Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girmiş bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Kısa süre sonra Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'dan gönderilen bir tim tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Kaşıkçı'nın cesedi ise bulunamamıştı. https://www.youtube.com/watch?v=nvaLEloFaRI Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü (CIA) olayla ilgili soruşturmasında cinayet emrinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından verildiği sonucuna ulaşmıştı. Cemal Kaşıkçı'nın Riyad'dan gelen bir ekip tarafından başkonsoloslukta öldürüldüğüne ve hala bulunamayan cesedinin parçalanarak ortadan kaldırıldığına inanılıyor. Suudi Arabistan yönetimi ise cinayette rolü olduğuna ilişkin tüm suçlamaları reddediyor. Kaşıkçı davasında beş sanığın idam cezası, hapis cezasına dönüştü
CIA: Talimatı veren Veliaht Prens bin Selman
Suudi Arabistan'da geçerli olan şeriat hükümleri uyarınca öldürülen kişinin ailesinin, cinayeti işleyen kişileri affetmesi durumunda idam cezaları hapis cezasına dönüştürülebiliyor.
59 yaşındaki Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girmiş bir daha kendisinden haber alınamamıştı.
Kısa süre sonra Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'dan gönderilen bir tim tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.
Kaşıkçı'nın cesedi ise bulunamamıştı.
https://www.youtube.com/watch?v=nvaLEloFaRI
Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü (CIA) olayla ilgili soruşturmasında cinayet emrinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından verildiği sonucuna ulaşmıştı.
Cemal Kaşıkçı'nın Riyad'dan gelen bir ekip tarafından başkonsoloslukta öldürüldüğüne ve hala bulunamayan cesedinin parçalanarak ortadan kaldırıldığına inanılıyor.
Suudi Arabistan yönetimi ise cinayette rolü olduğuna ilişkin tüm suçlamaları reddediyor.
Kaşıkçı davasında beş sanığın idam cezası, hapis cezasına dönüştü