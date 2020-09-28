Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ikinci iddianame hazırlandı: Zanlılara yöneltilen suçlamalar neler?

İddianameye göre bu kişilerin olay mahallindeki suç delillerini sildiler gizlediler, yok ettiler ve delilleri kararttıktan sonra İstanbul'dan ayrıldılar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ikinci iddianamedede, şüpheliler Ahmet Abdulaziz M, Khalid Yahya M, Muhammed İbrahim A ve Obaid Gazi A'nın cinayet sonrasında 10 ve 11 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul'a geldikleri belirtiliyor.

Diğer dört şüphelinin ise "cinayetten sonra suç delillerini ortadan kaldırma" suçlamasıyla beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Cinayete karışmakla suçlanan zanlılardan muavin konsolos Sultan Yahya A ve ateşe Yasit Halit M'nin, "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan müebbet hapisleri isteniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı** , Suudi Arabistanlı muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da konsolosluk binasında öldürülmesi **yle ilgili olarak ikinci bir iddianame hazırladı.

Ana dava devam ediyor

Ek iddianame ile 6 zanlının daha eklenmesi talep edilen ana davada ikisi azmettiricilikle suçlanan 20 sanık var ve tümü gıyaplarında yargılanıyor.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nda görülen davaya Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de şikayetçi sıfatıyla katılıyor.

Bu davada Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi eylemiyle ilgili görevlendirme yapmak ve talimatı vermekle suçlanan sanıklar Ahmet Bin Muhammed El Asırı ve Saud Al Kahtani hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor.

Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan'a götürmek, kabul etmediği takdirde öldürmek üzere fikir birliği ve ortak suç işleme kararıyla hareket etmekle suçlanan, planlama ve iş bölümü yapan ve nihayetinde boğarak öldüren 18 sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor.

20 sanık hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı ve İnterpol Daire Başkanlığı üzerinden de kırmızı bülten kararları çıkartılarak, Suudi Arabistan Krallığı adli makamlarına iletilmek üzere iade talepnameleri düzenlenmişti.