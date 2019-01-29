IHAAW183628-ASA/29-01-2019
- Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturmayı yürüten Agnes Callamard, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile 4 saat süren görüşmenin ardından İstanbul Adliyesi’nden ayrıldı. Heyetin adliyeden valizle çıkması dikkat çekti.
29.01.2019 18:36:28 TSI
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