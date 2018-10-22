Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Ölüme böyle gitmiş

A Haber’in ulaştığı görüntülerde Cemal Kaşıkçı ve evlilik hazırlıkları yaptığı nişanlısı Hatice Cengiz görülüyor. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre Kaşıkçı ve Cengiz evlendikten sonra oturacakları Topkapı’daki siteden çıkıyor.
Suudi Arabistan konsolosluğuna girmeden 1 saat öncesine ait görüntülerde Cemal Kaşıkçı nişanlısıyla beraber caddenin karşısına geçerek kameranın görüş alanından çıkıyor.
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