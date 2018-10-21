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Cemal Kaşıkçı davasında soruşturma süreci

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 00:05 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Adalet Bakanı Velid es-Samani: - "İster soruşturma ister yargı aşamasında olsun, süre ve prosedür ceza muhakemesi kanunlarınca belirlenir. Soruşturma vakit alır ve ne zaman biteceği de netlik kazanmış değil. Başsavcılığın soruşturmayı bitirmesini bekliyoruz"

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Adalet Bakanı Velid es-Samani, gazeteci Cemal Kaşıkçı davasıyla ilgili soruşturma ve yargılama sürecinin ne zaman biteceğiyle ilgili net bir tarih olmadığını söyledi.

Suudi Arabistan tarafından finanse edilen Dubai merkezli Al Arabiya televizyonuna konuşan Samani, kraliyetteki hukuki ve adli sürecin açık olduğunu ve bu davayla ilgili herhangi bir talebin benzer davalarda uygulanan kıstas ve yönetmeliklerle paralel olacağını ifade etti.

Kaşıkçı davasında soruşturma ve yargılamanın ne zaman sonlanacağıyla ilgili soruyu Samani, "İster soruşturma ister yargı aşamasında olsun, süre ve prosedür ceza muhakemesi kanunlarınca belirlenir. Soruşturma vakit alır ve ne zaman biteceği de netlik kazanmış değil. Başsavcılığın soruşturmayı bitirmesini bekliyoruz." diye cevaplandırdı.

Samani, daha önce Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'daki açıklamasında, "Kaşıkçı olayı, Suudi Krallığı'nın egemen olduğu bir toprak parçasında gerçekleşti." ifadesini kullanmıştı. Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan

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