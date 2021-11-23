Cemal Kaşıkçı Davası’nın Beşinci Duruşması Yapılacak

3 Ekim 2018 tarihinde Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında devam eden yargılamanın beşinci duruşması 23 Kasım Salı günü yapılacak.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada aralarında Suudi Arabistan İstihbarat eski Başkan Yardımcısı Ahmed Bin Muhammed El Asırı ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın eski danışmanı Suud Al Kahtani'nin de yer aldığı 26 firari sanık yargılanıyor.

Cinayetin ilk aylarında güçlü olan toplumsal tepki 3 Temmuz 2020’deki ilk duruşma sonrası büyük ölçüde sönümlenmiş halde.

RSF’den Önderoğlu: ‘‘Mahkemenin izi takip etmemiş olması endişe verici’’

Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz ve Türk Arap Medya Derneği ile birlikte Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için en başından beri çaba gösteren Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu de bu duruma dikkat çekiyor.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Önderoğlu, ‘‘Sınır Tanımayan Gazeteciler, devam eden yargılamaları Türk yargısı bakımında olumlu bir adımı olarak görmektedir. Ancak, savcılık ve mahkemenin cinayeti Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile ilişkilendirebilecek olası herhangi bir izi henüz takip etmemiş olması, adaletin tecelli etmesi açısından endişe verici. Türk yargısının herhangi bir siyasi etkiden bağımsız olarak adaleti sağlayıp sağlayamayacağı gerçekten sorgulanıyor’’ dedi.

ABD Ulusal İstihbarat Raporu’nun dosyaya konma talebi reddedilmişti

RSF Türkiye Temsilcisi Önderoğlu’nun eleştirilerinin nedenlerinden biri 8 Temmuz’da yapılan dördüncü duruşmada Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’in avukatı Ali Ceylan’ın 26 Temmuz 2021’de yayınlanan ABD Ulusal İstihbarat Raporu’nun Amerika’dan istenerek dosyaya konmasını talebinin hemsavcı hem mahkeme heyeti tarafından reddedilmesiydi.

Raporun yabancı istihbarat birimlerinin istihbari raporu olduğunu belirten duruşma savcısı, ‘‘Bu raporun Türk yargı sistemi bakımından delil niteliği bulunmadığı” gerekçesiyle talebin reddini isterken mahkeme heyeti de “raporun davaya bir katkı sağlayamayacağı” gerekçesiyle avukatın talebini olumsuz yanıtlamıştı.

ABD istihbarat raporu ne diyordu?

Savcı ve mahkeme heyetinin dosyaya getirilmesini reddettiği rapor, Kaşıkçı cinayetiyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında ilişki kuruyordu.

Kaşıkçı cinayetini işleyen ABD Ulusal İstihbarat Raporu’nda ‘‘2017’den bu yana Veliaht Prens, Suudi Arabistan Krallığı’nın güvenlik ve istihbarat örgütleri üzerinde mutlak kontrole sahip. Bu durum yetkililerin Veliaht Prens’in izni dışında böyle bir operasyon düzenlemesinin mümkün olmadığını gösteriyor’’ ifadelerine yer verildi.

Raporda suikast ekibinde aynı zamanda Muhammed bin Selman’ın Hızlı Müdahale Gücü (RIF) adıyla bilinen elit koruma grubunun yedi üyesinin de yer aldığı belirtilirken, Veliaht Prens’i korumakla görevli Suudi Kraliyet Muhafızları’nın bir alt yapılanması olan RIF’in yalnızca Prens’e karşı sorumlu olduğu ve Prens’in talimatıyla Krallık’ta ya da yurtdışında muhaliflerin susturulması operasyonlarında daha önce de doğrudan yer aldığının da altı çizildi.

26 firari şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor

İddianamede Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme olayına karıştıkları iddia edilen Mansur Osman Abu Hüseyin, Maher Abdulaziz M. Mutreb, Salah Muhammed A. Tubaigy, Mustafa Muhammed M. Al-Madani, Saif Saad Q. el-Kahtani, Thaar Ghaleb T. Alharbi, Badr Lafi M. Alotaibi, Turki Musharraf M. Alshehri, Fahad Shabib A. Albalawi, Waleed Abdullah M. Alshehri, Muhammed Saad H. Alzahrani, Naif Hasan S. Alarifi, Abdulaziz Muhammed M. Alhawsawi, Halid Aedh G. Alotaibi, Meshal Saad M. Albostani, Muflih Shaya M. Almuslih, Ahmed Abdullah A. Almuzaini ve Saad Muid Alqarni'n tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Suudi Arabistan İstihbarat eski Başkan Yardımcısı Ahmed Bin Muhammed El Asırı ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın eski danışmanı Suud Al Kahtani hakkında da ‘‘tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme'’’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

