Cemal Kaşıkçı hakkında yeni iddia!

Sabah'ta yer alan habere göre, 2 Ekim günü biri Kaşıkçı henüz Başkonsolosluğa girmeden önce, diğeri girdikten sonra olmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan iki ayrı Gulfstream IV tipi özel jet havalandı ve Atatürk Havalimanı'na geldi. Bu iki jetin uzun yıllardır Suudi Arabistan devleti ile çalışan SkyePrime Aviation adlı Riyad merkezli bir şirketin uçağı olduğu tespit edildi. Yolcu manifestosuna göre ilk gelen uçakta 9 yolcu, ikinci uçakta ise 6 yolcu vardı. İki uçakta 7 mürettebat görev yaptı. Bu uçaklardan HZSK 2 kuyruk numaralı olanı, Kaşıkçı Başkonsolosluğa girmeden saatler önce 03.13'te Atatürk Havalimanı'na teker koydu ve Genel Havacılık Terminali'ne (GHT) yanaştı.

BİRİ MISIR'A, DİĞERİ DUBAİ'YE GİTTİ



Bunun haricinde HZ-SK 1 kuyruk numaralı bir başka özel jet de 17.15'te Atatürk Havalimanı'na indi ve yine GHT'ye park etti. Bu uçaklardan 17.15'te inen, yani daha sonra geleni 18.20'de kalkıp Mısır'a gitti. Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminin Muhammed bin Selman yönetimi ile yakınlığı düşünüldüğünde uçağın bu ülkeye gidişi anlam kazanıyor. Uçağın Mısır'dan sonra 3 Ekim'de Riyad'a gittiği belirlendi. Daha önce gelen HZ-SK 2 kuyruk numaralı jet ise 2 Ekim'de 22.46'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'ye gitti. Dubai'nin de yine Selman yönetimine yakınlığıyla bilinen Muhammed Dahlan'ın Türkiye aleyhine operasyonları yönettiği bir üs olduğu göz önüne alındığında uçağın Dubai'ye gidişi de anlam kazanıyor. O uçağın da oradan Riyad'a gittiği belirtiliyor. Soruşturmayı yürüten özel ekibin değerlendirmelerine göre, Kaşıkçı'yı kaçırmayı planlayan 15 kişilik grubun, olayın kamuoyuna yansıması ve MİT ile Emniyet'in konuyu incelemeye başlaması üzerine Kaşıkçı'yı kaçırmak yerine öldürme kararı almış olabileceği ihtimalleri ağırlık kazanıyor.