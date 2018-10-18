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Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 07:52 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gece başlayan ikinci arama çalışmaları da sabah saat 05:00 itibariyle sona erdi. Delil torbalarının konsolosluktan çıkarılışı sırasında, polis memurlarının üzerindeki kırmızı lekeler dikkat çekti.

Pazar günü yapılan aramaların ardından dün Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun kaldığı konutta saat 16.35 sıralarında başlatılan çalışmalar gece 01.40 sıralarında sona ermişti. Konutta yapılan aramalar devam ederken, polis ekipleri saat 00:00 sıralarında Başkonsolosluk binasına tekrar geçerek aramalara başlamıştı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından, ekipler konsolosluk binasında topladıkları delilleri binanın arka girişinde bulunan kapısından çıkararak olay yeri inceleme ekiplerine ait araca koymaya başladı.

ÇOK SAYIDA DELİL TORBASININ OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Konsolosluk'ta yapılan aramalarda çok sayıda delil elde edildiği görürdü. Torbalara konulan bir çok delil incelenmek üzere emniyete götürüldü. İkinci kez yapılan aramada konsolosluğa ait araçlarda tek tek arandığı öğrenildi.

POLİS MEMURLARININ ÜZERİNDEKİ KIRMIZI LEKELER DİKKAT ÇEKTİ

Konsolosluk binasında yapılan aramaların ardından delil torbalarının çıkarılışı sırasında, polis memurlarının üzerindeki kırmızı lekeler dikkat çekti. İlk olarak kan olarak değerlendirilen lekelerin, incelemelerde kullanılan kimyasal maddelerden kaynaklandığı öğrenildi.

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Çalışmalarını tamamlayan ekip, delillerle birlikte konsolosluktan ayrıldı. Ekip yaklaşık 5 saat sonra konsolosluktan ayrıldı. Elde edilen deliler özel kutularda taşındı.
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Kayıp Gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili inceleme yapmak üzere heyet Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Konutu'na saat 16.40’ta gelerek çalışmalarına başlamış ve titiz bir çalışmanın ardından yaklaşık 9 saat sonra konuttan ayrılmıştı.
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Konuttan ayrılan ekipler, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna geçti. Yapılan çalışmalarda birçok delil bulundu. Bulunan deliler özel kutulara konulara olay yeri inceleme araçlarına yükledi.
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Elde edilen deliler incelenmek üzere merkeze götürüldü. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de girdiği konsolosluktan bir daha çıkmamıştı. Olayla ilgili olarak Kaşıkçı'nın Suudi Kralına muhalif olduğu için öldürüldüğü öne sürülüyor.
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Kaşıkçı'nın cesedinin konsoloslukta parçalara ayrıldığı ve buradan çıkarıldığı belirtiliyordu.
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Konuyla ilgili olarak ABD Başkanı Trump'tan da çok sayıda açıklama gelmiş ve konunun takipçisi olacakları belirtilmişti.
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Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili olarak Fransa, Almanya, İngiltere gibi pek çok ülkeden de çeşitli açıklamalar yapıldı.
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
wowww sanırsın sherlock holmes gibi araştırıyorlar(!)
Eli kanlı suudiler,adamı hunharca katlettiler,nasıl müslümansınız siz. ALLAH tan korkmazlar.
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