Pazar günü yapılan aramaların ardından dün Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun kaldığı konutta saat 16.35 sıralarında başlatılan çalışmalar gece 01.40 sıralarında sona ermişti. Konutta yapılan aramalar devam ederken, polis ekipleri saat 00:00 sıralarında Başkonsolosluk binasına tekrar geçerek aramalara başlamıştı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından, ekipler konsolosluk binasında topladıkları delilleri binanın arka girişinde bulunan kapısından çıkararak olay yeri inceleme ekiplerine ait araca koymaya başladı.
ÇOK SAYIDA DELİL TORBASININ OLMASI DİKKAT ÇEKTİ
Konsolosluk'ta yapılan aramalarda çok sayıda delil elde edildiği görürdü. Torbalara konulan bir çok delil incelenmek üzere emniyete götürüldü. İkinci kez yapılan aramada konsolosluğa ait araçlarda tek tek arandığı öğrenildi.
POLİS MEMURLARININ ÜZERİNDEKİ KIRMIZI LEKELER DİKKAT ÇEKTİ
Konsolosluk binasında yapılan aramaların ardından delil torbalarının çıkarılışı sırasında, polis memurlarının üzerindeki kırmızı lekeler dikkat çekti. İlk olarak kan olarak değerlendirilen lekelerin, incelemelerde kullanılan kimyasal maddelerden kaynaklandığı öğrenildi.
Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı
Suudi 'katliam timi'nde yer alan El Bostani kazada öldü
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
Tutuklanan sosyal medya fenomeni 'Gagabulut'un ifadesi ortaya çıktı
ABD'de Suudi Arabistan'a silah ambargosu teklifi
TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!
Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti
Eski eşi kabusu oldu! Hayatı karardı
Huawei'in yeni telefonları Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X tanıtıldı!
Okuyucu Yorumları 2 yorum