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Cemal Kaşıkçı için Londra’da basın açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 20:38 | Son Güncelleme

Cemal Kaşıkçı için Londra’da basın açıklaması

LONDRA (AA) - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın gazeteci ve aktivist dostları, Suudi Arabistan’ın Londra Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaptı.

Kaşıkçı’nın gazeteci ve aktivist dostları, Suudi Arabistan’ın Londra Büyükelçiliği önünde yaptıkları basın açıklamasıyla, bu ülkenin İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazetecinin naaşının bulunmasını ve cinayetin sorumlularının cezalandırılmasını talep etti.

Eylemde AA muhabirine konuşan Kaşıkçı’nın dostlarından ve Türk Arap Medya Derneği üyesi Osama Rushdi, Suudi yetkililerin Kaşıkçı’nın naaşının nerede olduğunu açıklaması gerektiğini söyledi.

Kaşıkçı cinayetinin diplomatik koruma altında gerçekleşmesinin bütün Müslümanları şoke ettiğini belirten Rushdi, “Hac için bu ülkeye gidecek Müslümanlar güvenliklerinden endişe ediyorlar.” dedi.

“Cemal Kaşıkçı’nın naaşı nerede? Bu uluslararası suçun sorumlusu kim?” diye soran Rushdi, “Suudi yetkililere bu soruları sormayı sürdüreceğiz ve asla bırakmayacağız. Ta ki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onlara yönelttiği sorulara yanıt verilene kadar.” ifadelerini kullandı.

İnsan hakları aktivisti Yahya Assiri de Suudi Arabistan’ın günler süren inkarın ardından yaptığı açıklamaların yeterli olmadığını kaydederek, “Biz bu cinayetin talimatını veren kişiyi istiyoruz, bize bahsettikleri 18 kişiyi değil.” diye konuştu.

Suudi Arabistan’ın cinayeti Türkiye’den gelen baskının sonucunda kabul ettiğini dile getiren Assiri, “Muhammed bin Selman’ın bu işi planlayan ve arkasında duran kişi olduğunu biliyoruz.” dedi.

- "Her gün geleceğiz"

Eylemi örgütleyen gazeteci Osama Gaweesh de “Sadece bugünlük burada değiliz, her gün geleceğiz.” şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman’a seslenen Gaweesh “Senin peşine kemik testereleriyle, polisle veya adam kaçırmalarla değil, kelimelerimizle düşeceğiz. Senin peşine yazılarımızla düşeceğiz, çünkü biz gazeteciyiz.” diye konuştu.

Kaşıkçı’nın demokrasiye inanan bir kişi olduğunu belirten Gaweesh, “Bin Selman, ülkesini yönettikçe bu demokrasiye sahip olamayacağız.” ifadesini kullandı.

Eyleme destek veren İngiliz vatandaşı Kevin Moore da “Görünen o ki bazı insanlar bugünlerde sorumlu tutulmadan bazı şeyler yapabileceklerini düşünüyor. Suçların hesabı sorulmalı.” dedi.

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