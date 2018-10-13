Cemal Kaşıkçı Kimdir?

Dünyanın en etkili Arap gazetecilerinden biri olan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu binasından içeri girdikten sonra ortadan kayboldu. Türk yetkililer, Suudi Arabistan'ı sorumlu tutarken Riyad Hükümeti, deneyimli gazeteciye zarar verdikleri iddiasını reddediyor. 59 yaşındaki Cemal Kaşıkçı, Medine'de dünyaya geldi. Kaşıkçı birçok Suudi Arabistan vatandaşı gibi eğitim için yurtdışına gitti. 1983 yılında Indiana State Üniversitesi'nden işletme derecesi aldı. ​Gazetecilik kariyeri Kaşıkçı, muhabirlik kariyerine İngilizce basılan Saudi Gazette'de başladı. Buradan sonra başka Arap gazetelerinde çalışan Kaşıkçı, 1990'lı yıllarda Afganistan, Cezayir, Sudan ve Ortadoğu ülkelerini kapsayan muhabirlik kariyeriyle dikkat çekti. Bu dönemde Afganistan'da Rusya'ya karşı savaşan Usame Bin Ladin'le tanışıp arkadaş olan Kaşıkçı, o dönemde Bin Ladin'le birkaç söyleşi yaptı. 1999-2003 yılları arasında Suudi Arabistan'da İngilizce basılan yayın organlarının önde gelenlerinden Arab News'un genel yayın yönetmeni yardımcılığını üstlenen Kaşıkçı, 2003'te El Vatan gazetesinin genel yayın yönetmenliğine getirildi, ancak bu görevde sadece iki ay kaldı.

El Vatan'daki işine son verilen Kaşıkçı, Suudi Arabistan İstihbarat Dairesi Başkanı Suudi Prensi Türki Bin Faysal'ın basın danışmanı oldu. Türki Bin Faysal, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi olarak 2005'ten 2006 sonuna kadar görev yaptı. Kaşıkçı, kendisine ait internet sitesinde, 2007'de El Vatan'ın genel yayın yönetmenliği görevinin iade edildiğini, ”Suudi toplumunun sınırlarını zorlama” gerekçesiyle bir kez daha görevden uzaklaştırılmadan önce gazetede üç yıl çalıştığını kaydediyor. Kaşıkçı 2010'da 24 saat Arapça haber yayını yapan Bahreyn'deki El Arab'ın genel müdürü oldu. Ancak kanal yayın hayatına başladıktan sadece 11 saat sonra kapatıldı. ​Sürgün hayatı Kaşıkçı o zamandan buyana farklı Arap ve uluslararası haber kanallarında siyasi yorumculuk yapıyor, gerek sosyal medya gerekse farklı yayın organlarında yazılar yazıyordu. Geçen yıl Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın muhaliflerine yönelik baskıyı arttırması ve gücünü pekiştirmesi üzerine Amerika'ya yerleşen Kaşıkçı, El Cezire'ye Mart ayında yaptığı açıklamada, tutuklanmak istemediği için Suudi Arabistan'ı terk ettiğini söylemişti.