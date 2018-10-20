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Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Reuters duyurdu: Bulunmak üzere

DÜNYA HABERLERİ  | 20.10.2018 14:18 | Son Güncelleme

Üst düzey bir Türk yetkiliden bilgi alan uluslararası haber ajansı, polis ekiplerinin Kaşıkçı'nın cesedinin yerini bulmak üzere olduğunu dünyaya duyurdu. Ekipler Yalova ve Belgrad Ormanı'nda arama yapıyor.

Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Reuters duyurdu: Bulunmak üzere

Reuters son dakika olarak geçtiği haberde 'Türk polisi Kaşıkçı'nın cesedini bulmak üzere. Ekipler Yalova ve Belgrad Ormanı'nda arama yapıyor, Belgrad Ormanı'ndaki güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor. Gazeteci Kaşıkçı'nın DNA örnekleri Türkiye'den temin edildi, Suudi Arabistan'dan istenmedi.' ifadelerine yer verdi.

Ayrıntılar geliyor...

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Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan Yalova Belgrad Ormanı

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