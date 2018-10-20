Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Reuters duyurdu: Bulunmak üzere

Reuters son dakika olarak geçtiği haberde 'Türk polisi Kaşıkçı'nın cesedini bulmak üzere. Ekipler Yalova ve Belgrad Ormanı'nda arama yapıyor, Belgrad Ormanı'ndaki güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor. Gazeteci Kaşıkçı'nın DNA örnekleri Türkiye'den temin edildi, Suudi Arabistan'dan istenmedi.' ifadelerine yer verdi.

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