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Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 06:54 | Son Güncelleme

Tüm dünyanın merakla beklediği korkunç detaylar ortaya çıktı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasına göre cesedi asitte eritip kanalizasyona döktüler.

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin soruşturmada, cesedin nasıl yok edildiği netleşmeye başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Suudi makamlarının izin vermesinden sonra 15 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda, 18 Ekim'de de başkonsolosluk konutunda arama yapılmıştı. Bu aramalardan önce İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) nezaretinde kriminal polis ekibi, başkonsolosluk ve konutun kanalizasyon hattından numune aldı.

TAMAMEN PLANLI

Sabah'tan Fatih Ulaş'ın haberine göre, konutun kanalizasyonundan alınan numuneler üzerinde yapılan adli tıp incelemesinde, kan bulgusu elde edilemezken, ev kimyasalı olmayan, hidroflorik asit kalıntısına rastlandığı belirtildi. Soruşturma makamları, eldeki bulgulara göre, Kaşıkçı'nın cesedinin özel kimyasallarla sıvıya yakın pelte haline getirilip, kanalizasyona döküldüğü ve tamamen yok edildiği üzerinde duruyor.

Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de konsoloslukta öldürülmesine ilişkin soruşturmada, siyah camlı Mercedes Vito marka bir minibüsün Başkonsolosluk binasından çıkıp, yakınındaki Başkonsolosluk konutuna girdiği tespit edilmiş, Kaşıkçı'nın cesedinin minibüsle konsolosluktan konuta taşındığı şüphesiyle konutta arama yapılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 31 Ekim'de yapılan yazılı açıklamada ise "Cemal Kaşıkçı'nın cesedi, boğularak öldürülmesini müteakip yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir" denilmişti.

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Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan öldürülen suudi gazeteci asit

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