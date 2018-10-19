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'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

DÜNYA HABERLERİ  | 19.10.2018 15:48 | Son Güncelleme

El-Cezire, Cemal Kaşıkçı'nın Konsolosluk'ta nerede öldürüldüğü tespit edildiğini duyurdu, Türk yetkililere dayandırılan haberde cesedin 15 dakikada parçalandığı açıklandı.

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

El-Cezire, Cemal Kaşıkçı'nın Konsolosluk'ta nerede ve nasıl öldürüldüğünün tespit edildi.

"15 DAKİKADA PARÇALANDI"

İddiaya göre, Cemal Kaşıkçı'nın Konsolosluğa girer girmez birkaç kişinin saldırısına uğrayarak öldürüldü. El-Cezire'de Türk kaynağa dayandırılan ifadeler şöyle: "Adli tıp uzmanı cerrah Salah Tabiki Kaşıkçı'nın cesedini 15 dakikada parçaladı.Salah Tabiki Kaşıkçı'nın cesedini parçalarken yardımcıları da kesilen parçaları paketliyordu.

Başkonsolosluk binasına giren Türk yetkililerine girmeden önce cinayet anına ilişkin ses kaydı dinletildi. Türk ekipleri arama ve araştırmalarını buna göre yaptılar"

Türk güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre, Kaşıkçı içeriye girdikten sonra Suudi infaz timi gazetecinin üzerine atladı ve Kaşıkçı'yı zorla üst kata taşıdılar. Kaşıkçı'yı doğrudan Konsolos Uteybi'nin odasına götüren infaz timi burada Kaşıkçı'ya herhangi bir sorgu uygulamadan doğrudan öldürdü.

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