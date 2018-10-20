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Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 13:15 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan konsolosluk binasında öldüğü açıklanan Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü ilk kez yayınlandı. Kaşıkçı'nın öldürülmeden 7 gün önce satın aldığı evde çekilen öldürüldüğü güne ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ GÜNE AİT GÖRÜNTÜLER

Kaşıkçı'nın öldürülmeden 7 gün önce satın aldığı evde çekilen öldürüldüğü güne ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, sabaha karşı 04.58'de Cemal Kaşıkçı ve nişanlısı Hatice Cengiz'in eve girdiği görülüyor. Daha sonra evden ayrılan Kaşıkçı ve nişanlısı saat 12.17'de tekrar eve giriş yapıyor.

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Cemal Kaşıkçı, yayınlanan görüntülerden yaklaşık 57 dakika sonra Suudi Arabistan Konsolosluğu'na giriş yapmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan, "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti. (A Haber)

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Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan cemal kaşıkçı son görüntü

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Videoyu izlemek İçin inatlaştim dokuzuncu defa da pes ettim. Reklamlarinizdan gına geldi...
100 sene sonra bu dünyadaki kimse hayatta olmayacak. Neyi paylaşamıyor bu insanoğlu?
BU ADAMIN ÖLÜMÜNE DE BU KADININ PARMAĞI VAR
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