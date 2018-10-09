Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü ortaya çıktı

Washington Post gazetesi İstanbul’daki Suudi Konsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluğa giriş anını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Kaşıkçı’nın görüldüğü fotoğraf karesinde giriş tarihi ve saati bilgisi de yer alıyor. Kaşıkçı’nın konsolosluğa giriş tarihi 2 Ekim saat 13:14 olduğu görülüyor.

Cemal kaşıkçı aynı zamanda Washington Post yazarıydı.

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