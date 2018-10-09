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Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 07:41 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü ortaya çıktı.

Washington Post gazetesi İstanbul’daki Suudi Konsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluğa giriş anını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Kaşıkçı’nın görüldüğü fotoğraf karesinde giriş tarihi ve saati bilgisi de yer alıyor. Kaşıkçı’nın konsolosluğa giriş tarihi 2 Ekim saat 13:14 olduğu görülüyor.

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Cemal kaşıkçı aynı zamanda Washington Post yazarıydı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan

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