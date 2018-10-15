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Cemal Kaşıkçı olayında düğüm çözülüyor! Türk ve Suudi ekipler içeri girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 17:59 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında inceleme yapacak ekip başkonsolosluğa geldi.

Cemal Kaşıkçı olayında düğüm çözülüyor! Türk ve Suudi ekipler içeri girdi

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Suudi yetkililer, başkonsolosluk binasına geldi.

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Levent'teki başkonsolosluğa sivil plakalı araçlarla gelen Suudi yetkililer, araçlarıyla konsolosluk binasını çevreleyen bariyerlerin içine alındı. Suudi yetkililer, bir süre kapının açılmasını bekledikten sonra konsolosluk binasına girdi.

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Suudi Arabistan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu Cemal Kaşıkçı Cemal Kaşıkçı soruşturması

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
çok komiksiniz çok dünya sizinle alay ediyor adamı doğramışlar götürmüşler
acele etmeyin. bu aceleniz niye. haftaya girseydiniz
hoş gelmişler
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