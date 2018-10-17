Cemal Kaşıkçı olayında ilginç şeyler oluyor! Abdulkadir Selvi yazdı

Amerikan basınında çıkan haberlere değinen Selvi, Suud istihbaratının Kaşıkçı’yı Riyad’a kaçırmak amacıyla yaptığı görüşmeler CIA’in takibine takıldığını belirtti. Washington Post'un Amerikan istihbaratının Kaşıkçı için A ve B planı olmak üzere iki hazırlık yaptığını aktardığını belirten Selvi, Suud yönetimi bir plan dahilinde Kaşıkçı’yı Riyad’a kaçırmayı veya ABD’de etkisiz hale getirmeyi plandığını yazdı. Planın CIA tarafından tespit edildiğini ve Kaşıkçı'nın bu durumdan haberdar edilmediğini belirten Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:
"CIA, Kaşıkçı’yı haberdar etmediği gibi, Washington Büyükelçiliği’ne müracaat ettiğinde Türkiye’ye yönlendiriliyor. Kaşıkçı’ya 2 yıl görev yaptığı Londra Büyükelçiliği’ne başvurusunda da yine İstanbul adres gösteriliyor. Kaşıkçı yaşarken istihbarat bilgisini dahi paylaşmayan ABD, Kaşıkçı olayını kullanarak Riyad yönetimi üzerinde baskı kuruyor. ABD’nin elinde Kaşıkçı olayıyla ilgili uzun süreli dinlemeler olduğu söyleniyor. Cinayeti veliaht prense işletip faturayı Riyad’a ödetmek denilebilir. Saddam’ı kışkırtıp Kuveyt’e soktuktan sonra Irak’ı işgal etmediler mi? Yakında Trump Riyad’a gidip birkaç yüz milyar dolara mal olan yeni bir kılıç oyunu oynarsa şaşırmayın. Suudi Arabistan Kralı Selman’ı Trump’ın elinden kurtaracak tek adres Erdoğan olarak gözüküyor." Yazının tamamını okumak için tıklayınız)
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