CEMAL KAŞIKÇI SORUŞTURMASI: 38 KONSOLOSLUK ÇALIŞANININ İFADESİ ALINDI

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve öldürüldüğü açıklanan gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin soruşturma kapsamında, bugüne kadar 38 konsolosluk çalışanının ifadesi alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, öldürüldüğü açıklanan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, konsolosluk çalışanlarının 19 Ekim günü başlayan ifade alma işlemi devam ediyor. Soruşturma kapsamında, bugüne kadar 38 konsolosluk çalışanının ifade verdiği öğrenildi. 5 konsolosluk çalışanının ise henüz ifade vermediği belirtildi. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu çalışanı toplam 43 kişi ifade vermek üzere çağrılmıştı. Soruşturma kapsamında 19 Ekim, Cuma günü başkonsolosun makam şoförü, muhasebeci, teknik servis sorumlusu, santral çalışanı gibi görevlerde bulunan 20 çalışanın ifadesi alınmıştı. Savcılığa ifade verenlere "Cemal Kaşıkçı'yı gördünüz mü?", "Konsolosluğa gelen 15 kişiyi gördünüz mü?", "Arbede sesi duydunuz mu?" gibi sorular soruluyor.

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