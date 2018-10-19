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Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 16:44 | Son Güncelleme

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun makam şoförünün de olduğu yaklaşık 15 konsolosluk çalışanı savcılığa tanık olarak ifade veriyor.

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İş ola beri gele.Bu saatten sonra dostlar alışverişte görsün. Madem öyle konsolosu niye ifadesini bile almadan gönderdiler.Artık Türk düşmanı Araplar bile cinayet mahalli olarak TC.yi seçiyorlar. Çünkü kuvvetler ayrılığı ilkesi yok edilip tek adamda toplandı. Onunda zaafları,büyük hataları ülkeyi sürekli felakete sürüklüyor.TC. de adaletin bağımsızlığına şüpheyle bakmaya başlayan tüm dünyaya son birkaç ayda şimdiye kadar hiç olmadığımız kadar rezil rüsva edilip, itibarımız sıfırlandı. Yediğimiz kazıklardan, soyulup, talan edilmekten geçtik, onurlu, şerefli Türk halkına bundan ağır zulüm varmı
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