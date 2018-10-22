Cemal Kaşıkçı soruşturmasında konsolosluk çalışanları dinlendi (3)

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve öldürüldüğü açıklanan gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin soruşturma kapsamında, bir grup konsolosluk çalışanı ifade verdi. Sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na 5 konsolosluk çalışanı gelerek ifade verdi. Öğleden sonra da bir grup konsolosluk çalışanının ifade verdiği öğrenildi. Savcılıkta ifade alma işleminin yarın da süreceği belirtildi.
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