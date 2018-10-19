- Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Suudi Konsolosluğu çalışanlarının ifadeleri alınıyor

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) KAYIP Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Konsolosluğu çalışanları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermeye geldi. İfade vermeye gelenler arasında konsolosun makam şoförü de yer alıyor.

İstanbul'da 2 Ekim günü Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığı Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda görevli çalışanları ifadeye çağırdı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na aksam saatlerinde gelen yaklaşık 15 kadar çalışan ayrı ayrı savcılara ifade veriyor. İfadeye gelenler arasında konsolosun makam şoförü de bulunuyor. Diğer çalışanların da muhasebeci, teknik servis sorumlusu, santral çalışanı gibi görevlerde bulundukları öğrenildi.

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