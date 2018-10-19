HABER

- Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Suudi Konsolosluğu çalışanlarının ifadeleri alınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 17:25 | Son Güncelleme

KAYIP Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Konsolosluğu çalışanları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na  ifade vermeye geldi.

- Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Suudi Konsolosluğu çalışanlarının ifadeleri alınıyor

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) KAYIP Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Konsolosluğu çalışanları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermeye geldi. İfade vermeye gelenler arasında konsolosun makam şoförü de yer alıyor.
İstanbul'da 2 Ekim günü Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığı Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda görevli çalışanları ifadeye çağırdı.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na aksam saatlerinde gelen yaklaşık 15 kadar çalışan ayrı ayrı savcılara ifade veriyor. İfadeye gelenler arasında konsolosun makam şoförü de bulunuyor. Diğer çalışanların da muhasebeci, teknik servis sorumlusu, santral çalışanı gibi görevlerde bulundukları öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

PARTNERBugünden itibaren bu uygulamalar ücretsiz!Bugünden itibaren bu uygulamalar ücretsiz!
Demir kapı ile kapatılıp bir de kilitlenen köy yolu, valinin ricasıyla açıldıDemir kapı ile kapatılıp bir de kilitlenen köy yolu, valinin ricasıyla açıldı
GÜNCELLEME - Zonguldak'ta 6 düzensiz göçmen yakalandıGÜNCELLEME - Zonguldak'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Bütçe tasarısında alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı yolda

Bütçe tasarısında alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı yolda

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

Annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı

Annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Yürek yakan an! 'Oğlumun cennetteki ilk yaş günü kutlu olsun'

Yürek yakan an! 'Oğlumun cennetteki ilk yaş günü kutlu olsun'

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Dev operasyon

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Dev operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.