Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni gelişme

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi daha tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
19 Ekim'de aynı soruşturma kapsamında 20 kişi tanık olarak ifade vermişti.
Kaşıkçı'yla ilgili olarak dün ve bugün Suudi makamlarından itiraflar peş peşe gelmiş ve Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldüğü açıklanmıştı. Kaşıkçı'nın cesedini bulmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.
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