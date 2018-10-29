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Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni gelişme! Suudi Başsavcısı İstanbul'a geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 02:41 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan öldürüldüğü açıklanan Cemal Kaşıkçı soruşturması ile ilgili Suudi Başsavcısı El Muceb İstanbul'a geldi. Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ''Elimizde başka bilgi, belge yok değil. Ama çok aceleci olmanın da anlamı yok. Suudi başsavcı pazar günü Türkiye'ye gelecek görüşmeler yapılacak.'' demişti.

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni gelişme! Suudi Başsavcısı İstanbul'a geldi

Atatürk Havalimanı VİP Salonundan çıkış yapan Suudi Başsavcı daha sonra Beşiktaş'ta bir otele geçti.

ERDOĞAN, SORUŞTURMA İÇİN GELECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ''Elimizde başka bilgi, belge yok değil. Ama çok aceleci olmanın da anlamı yok. İlk etapta Kaşıkçı'yı öldürenleri Suudi yetkililer açıklayacak. Suudi başsavcı pazar günü Türkiye'ye gelecek görüşmeler yapılacak.'' sözlerine yer vermiş ve Suudi Başsavcısı El Muceb'in İstanbul'a geleceğininin bilgisini paylaşmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan istanbul Başkonsolosluk Cemal Kaşıkçı El Muceb

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