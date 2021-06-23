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Cemal Kaşıkçı'nın Katilleri ABD'de Eğitim Aldı İddiası

23.06.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, cinayeti zanlıları arasında yer alan dört kişinin Amerika’da milis eğitimi aldıkları iddia edildi

Cemal Kaşıkçı'nın Katilleri ABD'de Eğitim Aldı İddiası

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, cinayeti zanlıları arasında yer alan dört kişinin Amerika’da milis eğitimi aldıkları iddia edildi. Amerikan New York Times gazetesinde yer alan iddiada, söz konusu eğitimle ilgili sözleşmenin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onayladığı öne sürüldü.

Haberde, Cemal Kaşıkçı’yı öldüren infaz ekibindeki zanlılardan dördünün, cinayetten bir yıl önce, merkezi Arkansas eyaletinde bulunan Tier 1 Group adlı bir özel güvenlik şirketinde eğitim aldıkları öne sürüldü. Güvenlik şirketinin Cerberus Capital Management adlı bir özel sermaye fonuna ait olduğu Suudi liderleri koruma görevi de üstlendiği ifade ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, New York Times’ın iddialarına ilişkin ABD yasaları gereği yanıt veremeyeceğini söyledi. Price, ABD’nin Suudi Arabistan’a yönelik politikasının insan hakları ve hukukun üstünlüğüne saygılı olunmasına dayalı olduğunu hatırlattı.

Cerberus’un üst düzey yöneticisi Louis Bremer, geçtiğimiz yıl kongre üyelerinin Kaşıkçı’yı öldüren ekibe firmalarının eğitim verip vermediğine ilişkin sorusuna evet yanıtı vermişti. Bremer, Trump yönetimi tarafından kendisinin Pentagon’da bir göreve önerilmesi nedeniyle Kongre soruşturmasına tabi tutulmuştu.

Ancak Bremer’in yazılı olarak verdiği yanıtların kongre üyeleri tarafından hiç görülmediği çünkü Trump’ın Bremer’ın adaylığını daha sonra geri çektiği iddia ediliyor.

Amerikan Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsoluğu binasında 2 Ekim 2018 tarihinde öldürülmüştü. Rejim muhalifi bir gazeteci olarak tanınan Kaşıkçı, evliliğiyle ilgili belgeler almak üzere girdiği konsolosluk binasında bir daha çıkamamıştı. Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu halen bilinmiyor.

Amerika istihbaratının Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu Şubat ayında kamuoyu ile paylaştığı raporda “Kaşıkçı’yı öldürme planının Veliaht Prens Muhammed Bin Selman tarafından” onaylandığı belirtilmişti.

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