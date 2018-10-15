HABER

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması: Suudi Kralı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı, ortak çalışma grubu için teşekkür etti

15.10.2018 01:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de kaybolmasından bu yana ilk kez bir telefon görüşmesi yaptı. Suudi Arabistan medyası Kral'ın, ülkesinin önerisi olan ortak çalışma grubunun kurulması nedeniyle Erdoğan'ı arayarak teşekkür ettiğini bildirdi.

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması: Suudi Kralı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı, ortak çalışma grubu için teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de kaybolmasından bu yana ilk kez bir telefon görüşmesi yaptı.

Suudi Arabistan medyası Kral Selman bin Abdulaziz'in, ülkesinin önerisi olan ortak çalışma grubunun kurulması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Pazar günü arayarak teşekkür ettiğini bildirdi.

Yine Suudi Arabistan medyasında, Kral'ın Türkiye ile ilişkilerin ne kadar güçlü olduğunun altını çizdiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise görüşmede, Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması ele alındı.

İki lider, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Soruşturma giderek derinleşiyor. Suudilerin teklifiyle bir ortak çalışma grubunun oluşturulması konusunda görüş birliği var. Ama bu ortak çalışma grubu bizim bu konuyla ilgili yaptığımız ve yapacağımız soruşturmaların durması anlamına gelmez" demiş ve Başsavcılığın ve uzmanların Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girmesi konusunda Riyad yönetiminin işbirliği yapması gerektiğini söylemişti.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenleyenler

Cemal Kaşıkçı yaklaşık 2 haftadır kayıp

Pazar günü Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya konuşan ve adını vermeyen üst düzey bir yetkili ise Riyad'ın "siyasi ve ekonomik tehditlere daha büyük yaptırımlarla" yanıt vereceğini söylemişti.

Aynı yetkili, "Suudi Arabistan, her türlü eyleme misliyle karşılık verecek. Suudi ekonomisi, küresel ekonomi için hayati ve etkin bir role sahiptir" demişti.

Bu açıklamadan önce ise ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan tarafından öldürüldüğünün kanıtlanması durumunda Riyad yönetimini "sert şekilde cezalandıracağını" belirtmişti.

Ancak Trump, ülkesinin Suudi Arabistan'a silah satışından vazgeçemeyeceğini açıklamıştı.

Cemal Kaşıkçı'dan, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdiği 2 Ekim'den bu yana haber alınamıyor.

Bazı Türk yetkililer Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü öne sürüyor.

Suudi Arabistan ise bu iddiaları reddediyor.

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması: Suudi Kralı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı, ortak çalışma grubu için teşekkür etti

PARTNERİşte şöhreti tatmadan önceki Marilyn Monroeİşte şöhreti tatmadan önceki Marilyn Monroe
Erdoğan ve Kral Selman Telefonda GörüştüErdoğan ve Kral Selman Telefonda Görüştü
Brexit İçin Kader Haftası: Brüksel'de Pazar DiplomasisiBrexit İçin Kader Haftası: Brüksel'de Pazar Diplomasisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

Aydın'da kinlenen deve dehşet saçtı! Bakıcısını feci şekilde öldürdü

Aydın'da kinlenen deve dehşet saçtı! Bakıcısını feci şekilde öldürdü

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

İlginizi Çekebilir

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Trump'tan Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir açıklama daha!

Trump'tan Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir açıklama daha!

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bavyera seçimlerinde Merkel’e büyük şok! 68 yıl sonra büyük hezimet!

Bavyera seçimlerinde Merkel’e büyük şok! 68 yıl sonra büyük hezimet!

ABD Başkanı Trump canlı yayında açıkladı! Göreve devam edecek mi?

ABD Başkanı Trump canlı yayında açıkladı! Göreve devam edecek mi?

Afganistan ile Pakistan arasında gerilim tırmanıyor! İki ülke arasında çatışma çıktı

Afganistan ile Pakistan arasında gerilim tırmanıyor! İki ülke arasında çatışma çıktı

Almanya'da kalabalığın üzerine uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!

Almanya'da kalabalığın üzerine uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!

İtalya'da arkeologlardan korkunç keşif: Vampir çocuk iddiası!

İtalya'da arkeologlardan korkunç keşif: Vampir çocuk iddiası!

Hollanda'dan Rusya açıklaması: Siber savaş halindeyiz

Hollanda'dan Rusya açıklaması: Siber savaş halindeyiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.