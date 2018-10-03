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Cemal Kaşıkcı'nın nişanlısı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 18:11 | Son Güncelleme

WASHİNGTON Post muhabiri Cemal Kaşıkcı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gözaltında olduğu iddia edildi.

Mehmet İlkay ÖZER-Özgür EREN-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-WASHİNGTON Post muhabiri Cemal Kaşıkcı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gözaltında olduğu iddia edildi. Edinilen bilgiye göre Cemal Kaşıkcı dün öğle saatlerinde nişanlısı Hatice A. ile birlikte bazı evrak işlemleri için Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na geldi. Nişanlısı Hatice A. konsolosluktan çıkarken, Cemal Kaşıkcı'nın burada tutulduğu iddia edildi.

"'HERHANGİ BİR SUUDİ YETKİLİYE GİTMEM SIKINTI OLUŞTURUR MU?' DİYE SORMUŞTU"
Nişanlısı ve bazı yetkililer, Kaşıkcı'yı beklemek üzere konsolosluk önüne geldi. Konsolosluk önüne gelenlerden birisi de Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı oldu. Kışlakçı, Cemal Kaşıkcı'nın bir an önce buradan çıkarılmasını beklediklerini söyledi.
Kışlakçı, "Cemal bey dün öğlen saat bir buçukta buraya gelmişti. Bazı resmi evraklara ihtiyacı vardı. Bu kapıdan girdi ve hala çıkmadı. 2 gün geçti aradan. Biz de Türk-Arap Medya Derneği olarak Cemal Kaşıkçı'nın buradan çıkmasını bekliyoruz. Suudi yetkililerden salıverilmesi yönünde talebimiz var. Cemal beyin üzerine herhangi bir dava konusu yok. Suudi Arabistan'da yaşanan kral değişimi ile birlikte Cemal bey de tutuklanan insanlar arasındaydı. Ancak ilk bırakılanlardan biri oldu. Cemal bey de artık burada yaşamak yerine Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti. Buraya gelirken de 'herhangi bir Suudi yetkiliye gitmem sıkıntı oluşturur mu?' diye sormuştu. Sorun olmaz dedik" şeklinde konuştu. Kışlakçı, "Cemal bey Türkiye'de evlenecekti. Bununla ilgili evraklar lazımdı. Evrakları tamamlamak için gelmişti" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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