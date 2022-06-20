Cemal Metin Avcı kimdir? Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada ne ceza aldı?

Cemal Metin Avcı, Muğla'da, boğularak öldürüldükten sonra varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) cinayet şüphelisi olarak yargılanıyordu. Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili dava sonucunda zanlının cezası belli oldu. Peki Cemal Metin Avcı kimdir? İşte Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada aldığı ceza...

CEMAL METİN AVCI KİMDİR?

Cemal Metin Avcı; 32 yaşında, evli ve bir çocuk babasıdır.

Pınar Gültekin cinayetinde katil zanlısı olan Cemal Metin Avcı'nın Muğla merkezde bir bar ve sanayi bölgesinde bir dükkan sahibi olduğu bilinmekteydi.

27 yaşında üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in sevgilisi olan Cemal Metin Avcı, 2020 yılı Temmuz ayında Türkiye’yi yasa boğan kan dondurucu olayı ilk ifadelerinde ortaya koymuştu.

Tartışma sonrasında işlediği cinayeti tüm detaylarıyla anlatan Avcı’nın akılalmaz açıklamaları Türkiye'yi derinden sarsmıştı.

CEMAL METİN AVCI, PINAR GÜLTEKİN'İN ÖLDÜRÜLMESİ İLE İLGİLİ DAVADA NE CEZA ALDI?

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı hakkında 13. duruşmada karar verildi. Davanın 13. duruşması Muğla 3. ağır ceza mahkemesinde yapıldı.

Suça iştirakle yargılanan kardeşi Mertcan Avcı için de aynı ceza talep edildi.

Daha önceki duruşmalarda Avcı'nın annesi, babası, iş ortağı ve eski eşine “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” iddiaları yöneltilmişti.

13'üncü duruşmada 6 sanık son sözlerini söyledi.

Sanık Cemal Metin Avcı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

