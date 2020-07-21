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Cemal Metin Avcı kimdir? Pınar Gültekin'in katili evli ve bir çocuk babası çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 15:10 | Son Güncelleme

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı hakkında detaylar geldikçe tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Cemal Metin Avcı kimdir? Evli ve bir çocuk babası çıkan, Cemal Metin Avcı kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Cemal Metin Avcı kimdir? Pınar Gültekin'in katili evli ve bir çocuk babası çıktı!

Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili bugün detaylar gelmeye devam ediyor. Beş gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedenine ulaşıldıktan sonra Cemal Metin Avcı hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Cemal Metin Avcı kimdir, ne iş yapıyor ve kaş yaşında?

Cemal Metin Avcı kimdir?

Kadın cinayetlerinin son bulmadığı Türkiye'de, bugün bir kadın daha hayatını kaybetti. Beş gündür kayıp olan Pınar Gültekin için sosyal medyada ilanlar verilmiş ve arama çalışmaları başlatılmıştı. Kayıp Pınar'ın eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Cemal Metin Avcı, emniyetin teknik ve fiziksel takibine alınmıştı. Yapılan incelemelerden sonra evine baskın düzenlenen Cemal Metin Avcı gözaltına alındı. Cemal Metin Avcı verdiği ilk ifadede Pınar Gültekin'i vahşice öldürdüğünü anlatmıştı. Peki kimdir Cemal Metin Avcı, ne iş yapıyor ve kaç yaşında?

Pınar'ın katili eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı çıktı!

Cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in, eski sevgilisi olduğu öğrenilen katil Cemal Metin Avcı ile son kez görülmesi nedeniyle araştırmalar başlamış ve Cemal Metin Avcı gözaltına alınmıştı. İfadesinde her şeyi anlatan Cemal Metin Avcı evli, 32 yaşında ve hayatını bir bar işleterek devam ettiriyor.

metin cemal avcı

Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın ifadesine göre olayın yaşandığı gün, Gültekin ile konuşmak istedi. Pınar Gültekin ile kendisine ait bir bağ evine giden Cemal Metin Avcı burada çıkan tartışmada Gültekin'i boğarak öldürdü. Ardından cansız bedenini ormana attı.

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı nasıl bulundu?

Pınar Gültekin'in kaybolmasından sonra özel olarak bir ekip kuruldu. Bu ekip katil Cemal Metin Avcı'yı Pınar'la görülen son kişi olduğu için hem fiziki hem de teknik takibe almıştı. Özel ekip takiplerini sürdürürken, Menteşe ilçesinin kırsal Yerleşik Mahallesi’nde ki ormanlık alanda cansız bir kadın bedeni bulunduğu haberi geldi.

Haberin ardından bölgeye giden ekipler, bulunan cansız bedenin beş gündür kayıp olan ve sosyal medyada bulunması için kampanya başlatılan Pınar Gültekin olduğunu tespit etti.

Pınar Gültekin nasıl kaybolmuştu?

Pınar Gültekin ilk kayıp ilanının verildiği 16 Temmuz tarihinde Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi’ndeki evinden çıktı. Pınar Gültekin yalnız yaşıyordu. Pınar'a bir süre sonra ulaşamayan ablası Sibel Gültekin ailesine haber verdi.

Hemen Muğlaya gelerek annesi Şefika Gültekin ile birlikte kayıp ihbarında bulundu. Kayıp haberinin ardından sosyal medyada çeşitli sivil toplum kuruluşları ve kadın örgütleri başta olmak üzere, Pınar Gültekin'i bulmak için kampanya başlatıldı.

Pınar Gültekin'in kamera kayıtlarında en son görüldüğü bir AVM'de bir kişi ile oturduğu ve daha sonra o kişi ile oradan ayrıldığı saptandı. Pınar Gültekin'in en son görüldüğü kişi katili Cemal Metin Avcı çıktı. Özel ekibin teknik takibine alınan Avcı, Pınar'ın cansız bedeni ortaya çıkınca yakayı ele verdi.


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