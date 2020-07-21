Cemal Metin Avcı kimdir? Pınar Gültekin'in katili evli ve bir çocuk babası çıktı!

Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili bugün detaylar gelmeye devam ediyor. Beş gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedenine ulaşıldıktan sonra Cemal Metin Avcı hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Cemal Metin Avcı kimdir, ne iş yapıyor ve kaş yaşında?

Cemal Metin Avcı kimdir?

Kadın cinayetlerinin son bulmadığı Türkiye'de, bugün bir kadın daha hayatını kaybetti. Beş gündür kayıp olan Pınar Gültekin için sosyal medyada ilanlar verilmiş ve arama çalışmaları başlatılmıştı. Kayıp Pınar'ın eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Cemal Metin Avcı, emniyetin teknik ve fiziksel takibine alınmıştı. Yapılan incelemelerden sonra evine baskın düzenlenen Cemal Metin Avcı gözaltına alındı. Cemal Metin Avcı verdiği ilk ifadede Pınar Gültekin'i vahşice öldürdüğünü anlatmıştı. Peki kimdir Cemal Metin Avcı, ne iş yapıyor ve kaç yaşında?

Pınar'ın katili eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı çıktı!

Cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in, eski sevgilisi olduğu öğrenilen katil Cemal Metin Avcı ile son kez görülmesi nedeniyle araştırmalar başlamış ve Cemal Metin Avcı gözaltına alınmıştı. İfadesinde her şeyi anlatan Cemal Metin Avcı evli, 32 yaşında ve hayatını bir bar işleterek devam ettiriyor.