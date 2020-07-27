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  4. Cemal Metin Avcı'nın barına yazılan 'katil' yazısını böyle kapattılar!

Cemal Metin Avcı'nın barına yazılan 'katil' yazısını böyle kapattılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 17:37 | Son Güncelleme

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın, Menteşe ilçesindeki iş yerine sprey boyayla yazılan "katil" yazısının kapatılmaya çalışıldığı gazete sayfasında cinayete ilişkin haberlerin yer alması dikkati çekti.

Cemal Metin Avcı'nın barına yazılan 'katil' yazısını böyle kapattılar!

Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın yakınları olduğu belirtilen kişiler, cinayetin ortaya çıkmasının ardından kapatılan Avcı'ya ait iş yerinin duvarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyayla yazılan "katil" yazısını kapatmak istedi.

Yazının olduğu bölüm, bantlanan gazete sayfalarıyla kapatılmaya çalışıldı. Bu arada yazının kapatıldığı gazete sayfasında, cinayetin detayları ve zanlının eşinin boşanma davası açacağı ayrıntısına ilişkin haberlerin yer alması dikkati çekti.

Bir süre sonra ise gazete sayfalarının söküldüğü, iş yerindeki sprey boyanın ise silindiği görüldü.

OLAY

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek, görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı. (AA)

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