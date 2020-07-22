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Cemal Metin Avcı'yı sosyal medya hesabı ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 11:22 | Son Güncelleme

Muğla'da vahşice öldürülen 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'yı sosyal medya hesabı verdi. Gültekin'in, katil zanlısı Cemal Metin Avcı'yı 16 Temmuz tarihinde sosyal medya hesabından engellediği ortaya çıktı.

Cemal Metin Avcı'yı sosyal medya hesabı ele verdi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in vahşice öldürülmesinin detayları ortaya çıkıyor. Bar işletmecesi Cemal Metin Avcı tarafından dövüldükten sonra bayılan ve ardından boğularak öldürülen Pınar Gültekin’in cansız bedenini varile koyan, ardından üzerine beton döken Avcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

GÜLTEKİN 16 TEMMUZ'DA AVCI'YI ENGELLEMİŞ

Jandarma ve Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğünün kurduğu özel ekip, Pınar Gültekin’in sosyal medya hesabını inceledi. Yapılan incelemede, Gültekin’in sosyal medya hesabından 16 Temmuz tarihinde cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı’yı engellediği ortaya çıktı.

Jandarma ve Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınar Gültekin’in yakın çevresinden aldığı bilgiler doğrultusunda, Cemal Metin Avcı ile uzun süredir birliktelikleri bulunduğu bilgisi üzerine bu kişi hakkında incelemeler yaptı. Katil zanlısı Avcı, üzerindeki şüphelerin artması sonrası gözaltına alındı. Zanlının sorgusunda, sosyal medya hesabının Pınar Gültekin tarafından 16 Temmuz tarihinde neden engellendiği ve akaryakıt istasyonundan pet şişe içinde aldığı benzini ne yaptığı soruları üzerine cinayet düğümü çözüldü.

Kaynak: İHA

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