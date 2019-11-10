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Cemal Reşit Rey Kongre Merkezi'nde 10 Kasım töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 12:57 | Son Güncelleme

  GAZİ  Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81.

Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA) GAZİ Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yılında Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen törenle anıldı.

Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1’inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, günün anlam ve önemini ifade eden konuşmalarla devam etti. Konuşmaların ardından anma haftası çerçevesinde düzenlenen yarışmaların 1’incileri İhsan Zakiroğlu Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi İpek Oğuz şiirini, Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Zeynep Alara Karagöz ise yazdığı mektubu okudu. Karagöz mektubunu okuduğu sırada, salonda duygu dolu anlar yaşandı. Anma haftası çerçevesinde, il genelindeki okullarda düzenlenen resim, şiir ve mektup yarışmalarında dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi. Birincilerin ödüllerini Vali Yerlikaya, ikincilerin ödüllerini Orgeneral Avsever, üçüncülerin ödüllerini ise İBB Başkanı İmamoğlu verdi.

Programın sonunda Beylikdüzü Âşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi Korosu, şarkılar ve marşlar seslendirdi.

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