HABER

Cemalettin Latiç'e Saygı Gecesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 21:13 | Son Güncelleme

Boşnak edebiyatının temsilcilerinden Bosna Hersek'in milli marşının yazarı Latiç için saygı gecesi düzenledi - Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı: - "Bosna bizim uzağımızda değil, her zaman yakınımızda. Bizim sınırlarımız Edirne'den Kars'a değil, siyaseten olmasa bile kültürel olarak bu sınırları aşmak zorundayız" - Cemalettin Latiç: - "İslam bizim gönül bağlarımızı yakınlaştırdı. İnşallah hem bu dünyada hem öteki dünyada, bu iki halk beraber olacak"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Boşnak edebiyatının temsilcilerinden, Bosna Hersek'in milli marşının yazarı Cemalettin Latiç'e saygı gecesi düzenledi.

Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde, "Bosna'nın Milli Şairi Cemalettin Latiç'e Saygı Gecesi" başlığıyla düzenlenen program, Latiç'in hayatından kesitlerin yer aldığı fotoğraf sergisi ve yaşamını konu alan belgesel gösterimiyle başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, tarihin en hüzünlü anlarını Bosna'dan çekildiğimiz yıllar olarak değerlendirerek, "Bosna bizim uzağımızda değil, her zaman yakınımızda. Bizim sınırlarımız Edirne'den Kars'a değil, siyaseten olmasa bile kültürel olarak bu sınırları aşmak zorundayız." dedi.

Yazarların ve şairlerin Bosna Hersek’in Osmanlı’dan koparılma sürecini ve hüznünü eserlerinde işlemesi gerektiğine dikkati çeken Bıyıklı, İslam dünyasının alimlerinin Türkiye'deki alimleri, Türkiye'dekilerin de İslam dünyasındaki alim ve fikir adamlarını tanımadığını söyledi.

Bıyıklı, Türkiye Yazarlar Birliği’nin 2019’u Cemalettin Latiç’e saygı yılı olarak ilan ettiğini de açıkladı.

- Türkiye ile Bosna Hersek arasında bir kültür köprüsü

Eski milletvekili Hüseyin Kansu da Cemalettin Latiç'in babasından öğrendiği Yunus Emre şiirleriyle büyüdüğünü belirterek, "20'li yaşlarında yazdığı şiirlerle Aliya İzzet Begoviç'in dikkatini çekiyor. İnandığı değerlerin uğruna büyük mücadeleler vermiş birisi. Biz onu kendi tarihimizdeki Mehmet Akif Ersoy'a benzetiyoruz, İstiklal mücadelemizdeki Mehmet Akif'in yaptığını Bosna direnişinde yapıyor." dedi.

Latiç'in 200'e yakın ilahisi olduğunu belirten Kansu, şairin 1 yılı aşkındır Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak ders verdiğini dile getirdi.

Kansu, şairin, Türkiye ile Bosna Hersek arasında bir kültür köprüsü misyonunu edindiğini de vurguladı.

Yazar Davut Nuriler de Cemalettin Latiç'in eserlerinin Türkçe yayınlanmasının Boşnak edebiyatı ile Türk edebiyatının kaynaşmasında önemli bir rolü olduğunu söyledi.

- "İslam bizim gönül bağlarımızı yakınlaştırdı"

Cemalettin Latiç ise yaptığı teşekkür konuşmasında, Türkiye Yazarlar Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne böyle bir etkinlik düzenledikleri için teşekkür etti.

Latiç, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç gibi yazarların eserlerini Boşnak edebiyatına kazandırmak istediğini vurguladı.

Türkiye ile Boşnak halkı arasında güçlü bir bağ olduğunu aktaran Latiç, "İslam bizim gönül bağlarımızı yakınlaştırdı. İnşallah hem bu dünyada hem öteki dünyada, bu iki halk beraber olacak." şeklinde konuştu.

Latiç'e saygı gecesi, Bosna Hersek Devlet Sanatçısı ünlü soprano Leyla Yusiç konseriyle sona erdi.

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
Trafoya giren genç yanarak can verdi!Trafoya giren genç yanarak can verdi!
Akşener Hocalı Katliamı'nı anma programına katıldıAkşener Hocalı Katliamı'nı anma programına katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Bosna'nın Milli Şairi Cemalettin Latiç'e Saygı Gecesi" Cemalettin Latiç Cemalettin Latiç'e Saygı Gecesi Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi istanbul büyükşehir belediyesi Türkiye Yazarlar Birliği

En Çok Okunan Haberler

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

Kirada oturanlar dikkat! Bunu yapan parasını alamayacak

Kirada oturanlar dikkat! Bunu yapan parasını alamayacak

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta trafoya giren genç yanarak can verdi

Trafoya giren genç yanarak can verdi!

TSK’dan nefes kesen kış tatbikatı

TSK’dan nefes kesen kış tatbikatı

Kayseri'de bir kişi eve 'su sızma' kavgasında komşusunu öldürdü

Kayseri'de komşu cinayeti! Sebebi pes dedirtti!

İstanbul'da kar yağışı devam ediyor! Sıcaklık sıfır derece

İstanbul beyaza büründü! Sıcaklık sıfır derece

Konya'da bir kişi kayıp olarak aranırken, otomobilde vurulmuş olarak ölü bulundu

Kayıp ilanı verildi bu halde bulundu! Büyük sır!

Tacizle suçladığı adamı sokak ortasında öldürdü! Böyle gözaltına alındı

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.