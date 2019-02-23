İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Boşnak edebiyatının temsilcilerinden, Bosna Hersek'in milli marşının yazarı Cemalettin Latiç'e saygı gecesi düzenledi. Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde, "Bosna'nın Milli Şairi Cemalettin Latiç'e Saygı Gecesi" başlığıyla düzenlenen program, Latiç'in hayatından kesitlerin yer aldığı fotoğraf sergisi ve yaşamını konu alan belgesel gösterimiyle başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, tarihin en hüzünlü anlarını Bosna'dan çekildiğimiz yıllar olarak değerlendirerek, "Bosna bizim uzağımızda değil, her zaman yakınımızda. Bizim sınırlarımız Edirne'den Kars'a değil, siyaseten olmasa bile kültürel olarak bu sınırları aşmak zorundayız." dedi. Yazarların ve şairlerin Bosna Hersek’in Osmanlı’dan koparılma sürecini ve hüznünü eserlerinde işlemesi gerektiğine dikkati çeken Bıyıklı, İslam dünyasının alimlerinin Türkiye'deki alimleri, Türkiye'dekilerin de İslam dünyasındaki alim ve fikir adamlarını tanımadığını söyledi.

Bıyıklı, Türkiye Yazarlar Birliği’nin 2019’u Cemalettin Latiç’e saygı yılı olarak ilan ettiğini de açıkladı. - Türkiye ile Bosna Hersek arasında bir kültür köprüsü Eski milletvekili Hüseyin Kansu da Cemalettin Latiç'in babasından öğrendiği Yunus Emre şiirleriyle büyüdüğünü belirterek, "20'li yaşlarında yazdığı şiirlerle Aliya İzzet Begoviç'in dikkatini çekiyor. İnandığı değerlerin uğruna büyük mücadeleler vermiş birisi. Biz onu kendi tarihimizdeki Mehmet Akif Ersoy'a benzetiyoruz, İstiklal mücadelemizdeki Mehmet Akif'in yaptığını Bosna direnişinde yapıyor." dedi. Latiç'in 200'e yakın ilahisi olduğunu belirten Kansu, şairin 1 yılı aşkındır Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak ders verdiğini dile getirdi. Kansu, şairin, Türkiye ile Bosna Hersek arasında bir kültür köprüsü misyonunu edindiğini de vurguladı. Yazar Davut Nuriler de Cemalettin Latiç'in eserlerinin Türkçe yayınlanmasının Boşnak edebiyatı ile Türk edebiyatının kaynaşmasında önemli bir rolü olduğunu söyledi.