Çember: Kalpsiz nerede ve ne zaman çekildi? Çember: Kalpsiz filminin oyuncuları kimdir?

Polisiye türündeki Çember: Kalpsiz filminde kalbi yerinden sökülerek öldürülen Ayla Sarıtaş'ın katili aranıyor. Ayla'nın kardeşi Canan, cinayeti kendisinin işlediğini söyler ancak soruşturma derinleştikçe ortaya ilginç bilgiler çıkar. İşte merak edilenler...

ÇEMBER: KALPSİZ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Çember: Kalpsiz filmi 2021'de vizyona girdi. Söz konusu filmin çekimleri İstanbul'un farklı bölgelerinde gerçekleştirildi.

ÇEMBER: KALPSİZ KONUSU NEDİR?

Ayla Sarıtaş kalbi yerinden sökülerek öldürülen bir kadındır. Olayın ardından Ayla'nın kız kardeşi olan Canan, üzerine kan bulaşmış kıyafetiyle gelir ve cinayeti kendisinin işlediğini söyler. Ancak katilin gerçekten Canan olup olmadığı hakkında şüpheler vardır. Soruşturma derinleştikçe herkesin Ayla ile hesabı olduğu ortaya çıkar. Bu esnada ekip ise labirentin ortasına düşmüş durumdadır.

ÇEMBER: KALPSİZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?